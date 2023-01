Stand: 14.01.2023 07:19 Uhr Schlagzeuger Robbie Bachman mit 69 Jahren gestorben

Der frühere Schlagzeuger der kanadischen Hardrock-Band Bachman-Turner Overdrive Robbie Bachman ist gestern im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder Randy in einem Post auf Facebook bekannt. Bachman-Turner Overdrive wurde bekannt durch Hits wie "You Ain't Seen Nothin' Yet" und "Takin' Care of Business". Die beiden Bachman-Brüder aus Winnipeg hatten die Band 1973 gegründet. Nach einigen Streitereien und Umbesetzungen löste sie sich 1980 auf. Bestseller-Autor Stephen King ist Fan der Band. Er nahm zeitweise das Pseudonym Richard Bachman an und veröffentlichte darunter sieben Roman. | Sendebezug: | 14.01.2023 08:00 | NDR Kultur