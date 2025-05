Nina Reithmeier liest aus "Achtzehnter Stock" von Sara Gmuer Stand: 07.05.2025 16:57 Uhr Sara Gmuer hat mit "Achtzehnter Stock" einen rasanten, zärtlichen Roman über Zusammenhalt und Selbstverwirklichung geschrieben. Nina Reithmeier liest in 13 Teilen daraus vor.

Wanda hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Statt auf Filmdrehs und Premieren verbringt sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Karlie heiße Sommertage im Hof eines heruntergekommenen Berliner Plattenbaus und muss an allen Ecken sparen. Als sie eine einmalige Chance bekommt, taucht sie ein in eine Welt, in der Geld keine Rolle spielt. Gibt es ein Entkommen aus der Platte?

Lesung vom 12. bis 28. Mai 2025

Zu hören sind die Lesungen vom 12. bis 28. Mai 2025 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Lesungen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/13 12. Mai 2025 8.30 Uhr 2/13 13. Mai 2025 8.30 Uhr 3/13 14. Mai 2025 8.30 Uhr 4/13 15. Mai 2025 8.30 Uhr 5/13 16. Mai 2025 8.30 Uhr 6/13 19. Mai 2025 8.30 Uhr 7/13 20. Mai 2025 8.30 Uhr 8/13 21. Mai 2025 8.30 Uhr 9/13 22. Mai 2025 8.30 Uhr 10/13 23. Mai 2025 8.30 Uhr 11/13 26. Mai 2025 8.30 Uhr 12/13 27. Mai 2025 8.30 Uhr 13/13 28. Mai 2025 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 12.05.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher