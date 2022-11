Stand: 30.11.2022 18:52 Uhr Schauspieler Tobias Langhoff am Montag mit 60 Jahren gestorben

Tobias Langhoff ist tot. Er sei am Montagmorgen, seinem 60. Geburtstag, überraschend in Berlin gestorben, sagte seine Agentin Marketa Modra unter Berufung auf die Familie von Langhoff am Mittwoch. "Wir nehmen Abschied von einem liebevollen, humorvollen, hilfsbereiten und gütigen Mann", ließ die Familie mitteilen. Er spielte zuletzt in "Babylon Berlin" und im Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues", der deutschen Oscarhoffnung, mit. Der Berliner (Jahrgang 1962) stammt aus einer Theaterfamilie: Sein Vater Thomas Langhoff war von 1991 bis 2001 Intendant und Regisseur am Deutschen Theater in Berlin.

| Sendebezug: | 30.11.2022 18:00 | NDR Info