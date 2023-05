Stand: 10.05.2023 12:57 Uhr Roth veröffentlicht Leitfaden für Klimaschutz in Museen

Auch Museen sollen zum Klimaschutz beitragen und Kohlendioxid einsparen. Einen Leitfaden veröffentlichte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Mittwoch. Erstmals erhält er ökologische Mindeststandards für Museen und praktische Handlungsempfehlungen wie den Ausbau von Freiflächen durch Flächenentsiegelung und naturnahe Begrünung. Anlass für die Vorstellung war die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Osnabrück.

Roth und der Museumsbund hatten 2022 die "AG Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Museen" initiiert. Mehr als 70 Fachleute entwickelten den Leitfaden. | 10.05.2023 14:30 | NDR Kultur