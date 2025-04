"Die Wut der Nina Simone" - Porträt einer Ikone in Arte Mediathek Stand: 27.04.2025 09:16 Uhr Die neue Arte-Dokumentation "Die Wut der Nina Simone" zeigt ein besonderes Konzert der US-Musikerin 1965 in den Niederlanden und dient auch als Porträt einer Künstlerin, die sich nicht vereinnahmen ließ.

von Florian Schmidt

Nina Simone (1933-2003) war mehr als eine Musikerin. Sie war eine kompromisslose Künstlerin, eine Kämpferin für Gerechtigkeit - und eine der stärksten Stimmen der Bürgerrechtsbewegung.

Die Dokumentation ist bis zum 26. Mai in der Arte Mediathek zu sehen. Ebenfalls in der Mediathek zu finden ist ein 40-minütiger Mitschnitt des legendären Nina-Simone-Konzerts.

"Nina Simone - Sängerin, Pianistin, Aktivistin, Komponistin. Eine der wichtigsten Musikerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihren Stil nennt sie Black Classical Music. Ihre Konzerte sind zutiefst bewegend. Ihr Leitmotiv: Freiheit. Um für sie zu kämpfen, riskiert Simone ihre Karriere," heißt es in der Dokumentation, die in der Arte Mediathek zu sehen ist. "Nina Simone ist eine der ikonischsten amerikanischen Sängerinnen. In ihrem Gesang spiegelte sich das Leben im Amerika der damaligen Zeit", sagt Jazzsängerin Lizz Wright in der Dokumentation.

"Mississippi Goddam": Aufschrei gegen Rassismus

Darin sieht das Publikum die Wucht von Simones Stimme, die Klarheit ihrer Worte, die große Kraft ihrer Musik. Und erlebt dieses besondere, beeindruckende Konzert von 1965. Die Kamera bleibt lange bei Simone, fängt jede Regung ihres Gesichts ein - jede Geste, jeden Blick. Wer ihr hier zuschaut, wird sofort erfasst von ihrer Präsenz.

"Mississippi Goddam" ist ein Aufschrei gegen Rassismus, gegen Lynchjustiz, gegen die Trägheit der Gesellschaft. Der Song wurde im Süden der USA boykottiert. Und markiert einen Wendepunkt, wie Simones Biografin Sophie Adriansen erklärt: "Für mich ist das ein Lied über ihre Wut. Ab diesem Moment ist sie eine Protestsängerin."

Nina Simone nutzt Musik als Waffe

Von da an wird Nina Simone ihre Musik als Waffe einsetzen. Gleichzeitig zeigt die Doku auch die Ambivalenz dieser Rolle. Nina Simone war nicht nur politisch, ihre Musik war auch zutiefst persönlich. Songs wie "Brown Baby" handeln von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft - für die nächste Generation.

"Wenn man hört, wie das Wort 'Freiheit' aus ihr herauskommt - ja, sie bringt die Freiheit zur Welt" - so beschreibt Singer-Songwriterin Angélique Kidjo diese Passage aus dem Song "Brown Baby".

Starke Doku mit heutigen weiblichen Stimmen

Die Stärke dieser Doku liegt im Zusammenspiel aus den schwarz-weiß-Bildern des niederländischen Fernseh-Konzertes und den heutigen weiblichen Stimmen. Sängerin Liz Wright etwa spricht über Simones Authentizität: "Ich habe nie das Gefühl, dass sie nur singt. Sie gibt etwas weiter und benutzt dafür ihre Stimme, man wird demütig, es ist eine sehr menschliche Erfahrung."

Was den Dokumentarfilm so eindringlich macht: Er überhöht seine Protagonistin nicht. Er zeigt auch ihre Verletzlichkeit, ihren Stolz, ihre Schroffheit. Ihre unterschiedlichen Facetten - und zeigt Simone auch als eine humorvolle, verspielte Künstlerin, die mit dem Publikum singt, scherzt und improvisiert.

Eine unbequeme und wichtige Künstlerin

Der Film ist mehr als eine Konzertaufzeichnung. Er ist ein Porträt über eine Künstlerin, die sich nie vereinnahmen ließ. Eine Frau, die unbequem war - und deshalb so wichtig, meint Pianistin Gabriela Montero:

Nur weil man eine Frau ist und es wagt, die Wahrheit zu sagen, wird man sehr oft als wütende Frau, als frustrierte Frau, als schwierige Frau abgestempelt. Vor allem in dieser Zeit und als schwarze Frau, die diese Maschinerie und die Gesellschaft konfrontierte und Fragen stellte, die gestellt werden mussten. Pianistin Gabriela Montero

Was auch 60 Jahre später noch gilt: "Simones Musik berührt mich immer noch. Weil sie in unserer Welt noch immer aktuell ist," meint Sophie Adriansen.

Sehnsucht nach einem besseren Leben

Wenn sie singt "Tomorrow Is My Turn", dann ist das zwar ein Liebeslied, aber man spürt doch ihren Schmerz. Diese Sehnsucht nach einem besseren Leben. Und diese ungebrochene Hoffnung: "Wenn ich dieses Lied höre, spüre ich die Sehnsucht nach etwas anderem. Nach einer anderen Realität. Danach, dass alles besser wird", sagt Gabriela Montero.

