Mehr als 15.000 Menschen feiern Walpurgisnacht im Harz Stand: 01.05.2025 10:42 Uhr Am 30. April wird die Walpurgisnacht gefeiert - auch im Harz wurde sie traditionell zelebriert. Dabei drehte sich alles um traditionelle Bräuche rund um Hexen und Dämonen mit Umzügen, Kostümen, Feuerspielen.

Vor allem rund um den Brocken im Harz wurde in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai der Frühling mit Walpurgisfeiern begrüßt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind allein in Thale, Schierke und Wernigerode insgesamt 15.600 Menschen zusammengekommen. Im vergangenen Jahr feierten rund 18.000 Menschen. Das Programm rund um die Walpurgisnacht läuft noch bis einschließlich Sonntag. Zu den Hochburgen für Feste in Niedersachsen gehören die Orte Braunlage, St. Andreasberg, Bad Grund und Hahnenklee.

Walpurgisnacht: Keltische und germanische Tradition

Die Walpurgisnacht wird jährlich vor allem in Europa gefeiert. Schamanismus, Party, Heiligenverehrung - das Fest vereint keltische und germanische Traditionen sowie christliches Brauchtum. Einerseits treffen sich die Hexen zu einem großen Fest auf dem Blocksberg (gemeint ist damit in der Regel der Brocken), andererseits wird der Tag der heiligen Walpurga, einer katholischen Äbtissin, gefeiert. Sie ist damit auch die Namensgeberin der Spuknacht.

