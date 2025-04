Boxerin Zimmermann kämpft um WM-Titel - Udo Lindenberg fiebert mit Stand: 30.04.2025 15:32 Uhr Rockstar Udo Lindenberg und Boxerin Natalie Zimmermann brauchen beste Kondition - der eine für die Bühne, die andere für den Ring. In Hamburg trainieren sie zusammen. Am 23. Mai 2025 kämpft Zimmermann in England um einen weiteren Weltmeistertitel. Beitrag anhören 4 Min

von Uli Kniep

Wenn Natalie Zimmermann zu ihrer Einlaufmusik von Robin Schulz ("In Your Eyes") in den Ring steigt, ist sie hochmotiviert und konzentriert. Die zweifache WIBF-Weltmeisterin ist bereits 42, wirkt aber durch ihre jugendliche Art glatt zehn Jahre jünger. Schlagzeilen machte sie auch als Personal Trainer von Rocklegende Udo Lindenberg, den sie regelmäßig fit hält. "Seit zehn Jahren verbindet uns eine Freundschaft - entstanden durch Training und Physiotherapie", erzählt Zimmermann. "Udo ist ein großer Unterstützer, und ich bin einfach nur dankbar, ihn an meiner Seite zu haben."

Natalie Zimmermann über Udo Lindenberg: "Er ist sehr diszipliniert"

Seine Fitness muss Udo auf der Bühne beweisen - so wie Natalie im Ring. "Ich glaube, da gibt es echte Parallelen zwischen uns", so die Boxerin. "Ich muss mich fokussiert auf einen Wettkampf vorbereiten, genauso wie er auf seine Show. Er weiß: Ohne Kondition und einen starken Körper geht es nicht. Er macht auch viel selbst, ist fleißig und diszipliniert. Und ihm ist bewusst, dass sein Körper sein Kapital ist."

Vor 10.000 Leuten: WM-Kampf gegen Terri Harper in Doncaster

Aktuell hat Zimmermann kaum Zeit für ihren Schützling, denn sie bereitet sich auf eine weitere Herausforderung vor. Bestens gelaunt kündigt sie ihren nächsten großen Auftritt an: Am 23. Mai wird sie im englischen Doncaster vor erwarteten 10.000 Zuschauern gegen die erst 28-jährige Terri Harper um den Titel des konkurrierenden WBO-Boxverbandes antreten. Das wird sicher nicht einfach - Zimmermann spricht von einer "großen Herausforderung". Doch sie hat eine Menge Selbstvertrauen: "Die Person, die sich entschlossen hat, sich mir gegenüberzustellen, muss mit allem rechnen."

Udo Lindenberg über norddeutsche Kampfsportlerin Zimmermann: "Coole Socke"

Natalie Zimmermann wurde in Neustadt in Holstein geboren, wuchs auf dem elterlichen Hof auf und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Währenddessen entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Kampfsport, war sieben Jahre lang erfolgreich im Kickboxen, bevor sie relativ spät eine Profiboxerin wurde. Auch eine schmerzhafte Schulterverletzung konnte sie 2023 nicht ausbremsen: Ehrgeizig wie sie ist, kämpfte sie sich zurück und kann auf die Hilfe ihres Sponsors Udo Lindenberg zählen.

Der Panikrocker sagt über sie: "Natalie ist die coole Socke - von der kleinen Schäferin hoch im wilden Norden bis zur doppelten Boxweltmeisterin. Wir sind das Monster-Team! Und wenn Natalie am 23. Mai in England um die Boxweltmeisterschaft kämpft, bin ich natürlich dabei. Fight for Glory!" "Arme wie Keulen und Beine wie Säulen", wie der Lindenberg 1976 in "Sister King Kong" sang, hat Zimmermann wahrlich nicht. In ihrer Gewichtsklasse darf die drahtige Sportlerin nur maximal 61,2 Kilogramm wiegen.

Eltern waren erst nicht begeistert - jetzt sind sie stolz

Ihre Eltern übrigens waren naturgemäß nicht begeistert, als die zarte Tochter Profiboxerin wurde. Doch mittlerweile fiebern sie mit ihrer Natalie - sicherlich auch, wenn sie nach dem nächsten Titel greift. "Mittlerweile freuen sie sich riesig", erzählt Zimmermann. "Sie erzählen jedem: 'Hast du schon gesehen? Meine Tochter ist Boxweltmeisterin geworden!' Einerseits ist es für sie schwer - wer sieht seine Tochter schon gern im Ring? Andererseits sind sie unglaublich stolz."

