"Rheingold" in 75 Minuten: Probenbesuch in Hamburg Stand: 11.02.2021 13:28 Uhr Studierende des Master-Studiengangs Oper der Hamburger Hochschule für Musik und Theater proben derzeit für ein ganz besonderes Stück: Sie führen Richard Wagners Musikdrama "Rheingold" auf, wegen der Corona-Krise als Live-Stream.

von Peter Helling

Göttervater Wotan ist sauer: Sein neues Heim ist fertig gebaut, aber irgendwie klappt es mit der Bezahlung der Handwerker nicht. Der Chef braucht Schotter. Das Rheingold, dieser sagenhafte Schatz aus dem Fluss, passt ihm gut in den Kram. "Wotan ist ja eine Figur, die so sehr nach Macht und nach Vermögen strebt. Das ist schon eine sehr interessante Figur, er ist nie an einem Platz, er ist immer unterwegs, versucht immer, irgendwo seine Finger drin zu haben", sagt Wotan-Sänger Laurence Kalaidjian.

"Rheingold"-Aufführung mit einem jungen Wotan

Dieser Wotan ist jung, sehr jung. Mitte 20, ein Bariton, kurz vor dem Abschluss der Ausbildung zum Profi. Ungezwungen steht er vor Proben-Start im Foyer der Hochschule, in tiefblauem Sakko mit Federkragen. Darunter: ein Sixpack, also kein echtes, sondern aufgemalt auf einen Body-Suit. Klar ist, dieser Göttervater ist ein Checker-Typ. Mit diesem Hauch Straßen-Rauheit, dieser gefährlichen Mischung aus Koks und Kohle. "Wenn Sie mich fragen, ist das ein absolutes Mafia-Milieu, das ist ja ein Mafia-Boss schlechthin, wie man das eben aus diesen Strukturen kennt, und das ist sehr interessant zu erarbeiten: Wie kann diese Figur sein, wie ist diese Figur?"

Cool, mit Speer in der Hand, betritt er seine Bühne. Zusammen mit dem Götter-Kumpel Loge, ganz in Rot. Wotan ist hier ein junger Emporkömmling. Laurence Kalaidjian findet die schwierige Rolle eine echte Herausforderung. Zum Üben hört er sich Aufnahmen von berühmten Vorbildern an, aber: Er will seine ganz eigene Interpretation der Rolle finden. "Wie kann ein Wotan sein, der Mitte 20 ist? Und wie kann man ihn für sich selber verstehen und interpretieren? Das ist schon eine sehr interessante Reise, die man da hat", sagt er.

Oper-Studierende zeigen Wagner-Oper in nur 75 Minuten

Das Rheingold: Für diese Musik gehen Wagnerianer auf die Knie. Die gewaltige Oper wurde auf gerade einmal eineinhalb Stunden zusammen gekürzt. Glänzend gesungen vom Master-Studiengang Oper, die musikalische Leitung hat Willem Wentzel. Die Rheintöchter tragen silberne Glitzeranzüge und pinke Perücken. Da erinnern manche Moves schwer an Party, an Techno.

Regie-Dozent Christian Poewe inszenierte das Stück, natürlich unter Corona-Bedingungen, mit genügend Abstand. Darin stecke auch eine Chance: "Was wir wiederum gewinnen, ist natürlich ein großes Training darin, unbedingte Spannung aufzubauen, auch über Distanzen. Bezug zu einem Partner, einer Partnerin aufzubauen über Distanzen, das wiederum konnten wir ausgiebig in den vergangenen Monaten trainieren", sagt Christian Poewe und lacht. Seit vergangenem Jahr unterrichtet er an der Hochschule. Für den Profi-Regisseur war es schon ein seltsamer Start. "Ja, ich kenne tatsächlich Hamburg und die Hochschule nur unter Corona-Bedingungen", sagt er. "Genau als es losging, kam ich hierher."

Alberich als Mobbing-Opfer

Sein junges Ensemble wirkt lebhaft, stimmlich auf der Höhe. Jede Rolle hat eine eigene Körpersprache. Das gibt dem wuchtigen Wagner-Werk Leichtigkeit und Frische. Die Götter als bunte Gang, der man besser nicht zu nahe kommt. Alberich, der Zwerg und Besitzer des Rheingolds, wird hier zum Mobbing-Opfer. Und rächt sich fürchterlich.

Wie geht es weiter für die Master-Class?

Normalerweise ist die Master-Class an der Hochschule ein gutes Sprungbrett in den Beruf. Aber jetzt, in Corona-Zeiten? Laurence Kalaidjian macht sich Sorgen vor der Zukunft. "Vorsingen werden teilweise abgehalten, da hat man zumindest eine Chance, vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen mit einem kleinen Engagement. Aber es ist trotzdem ein fragender Blick in die Zukunft. Wie das so weitergeht für uns, wissen wir alle nicht."

Immerhin: Dieses "Rheingold" lässt alle jungen Studierenden glänzen. Für Laurence Kalaidjian und seine Mitstudierenden fängt das Abenteuer Oper erst an.

Die Online-Premiere von "Rheingold" ist am Freitag, 12. Februar, um 19.30 Uhr kostenlos auf der Homepage der Hochschule für Musik und Theater zu sehen.

