Musik in Bildern: Fettes Brot-Songs als Comic interpretiert Stand: 29.04.2025 09:15 Uhr Zehn Künstler*innen haben aus Songs der Hamburger Band Fettes Brot einen Comic entwickelt, versammelt in dem Band "Schwule Mädchen Sondereinheit". Die Illustratorin Helena Baumeister hat das Lied "Silberfische" in Wort und Bild umgesetzt.

von Niels Grützner

Musik trifft Buch trifft Comic: Illustratorin Helena Baumeister und Martin Vandreier alias Doktor Renz von Fettes Brot begutachten im Brot-Headquarter "Bernie 117" die Compilation "Schwule Mädchen Sondereinheit". Die Idee stammt von dem Wiesbadener Verleger Jonas Engelmann, der in Mainz den Ventil-Verlag betreibt und bereits einige Rockbands für ähnliche Projekte gewinnen konnte. Nun also die ehemaligen Hip-Hopper von Fettes Brot.

"Ich hatte das Gefühl, der Comic kommt so richtig nach Hause. Und dass man auch nicht auf die Idee kommt, dass wir das sind. Es ist total schön, dass das, was wir vor ein paar Jahren in die Welt hineingerufen haben, jetzt von so vielen begabten Menschen noch mal ganz neu durch ihre eigene Brille interpretiert wird", so Martin Vandreier.

Helena Baumeister über "Silberfische": Ein richtiger Loser-Tag

Das Wunderbare an den schrägen Texten und Zeichnungen ist, dass sie nur die Zuspitzung der Realität sind und auf wahren Erlebnissen von König Boris, einem der Bandmitglieder, beruhen. Helena Baumeister zeichnete die Story zum Brote-Klassiker "Silberfische in meinem Bett". Die Illustratorin war mehrere Jahre Teil des Comicfestivals Hamburg und hat mit ihrem Debüt "oh cupid" vor zwei Jahren Furore gemacht. Nun hat sie "Silberfische" zeichnerisch interpretiert.

"Dieses Setting war für mich direkt etabliert von so einem richtigen Loser-Tag", so Helena Baumeister. Sie erzählt, dass sie während der fünften und sechsten Klasse ein großer Fettes Brot-Fan war und sie diese Aufgabe deswegen gereizt hat. "Ich mag an deinem Comic, dass es ein bisschen ins Krickelige rübergeht. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist, wenn ich das so sage", meint Vandreier, alias Doktor Renz. "Das gefällt mir total gut. Es ist auf jeden Fall ein Stil, der in dem Buch sonst gefehlt hätte."

Zehn Songs zeichnerisch neu interpretiert

Zehn Songs - zehn Illustrator*innen und ihre Interpretationen: Eine Reise in Songwelten, die man nun vielleicht mit ganz anderen Augen sieht. "Ich mag an dem Comic-Album, dass es so unterschiedliche Ansätze gibt, dass jede Künstlerin und jeder Künstler einen ganz individuellen Weg gefunden hat, unsere Songs umzusetzen. Die Songs wollen ja auch ganz unterschiedliche Sachen", so Vandreier.

Die Künstler und ihre zugehörigen Titel:





Helena Baumeister: Silberfische in meinem Bett

Wiebke Bolduan: Klaus & Klaus & Klaus

Tobi Dahmen: Falsche Entscheidung

Hamed Eshrat: Bettina, zieh dir bitte etwas an

Kathrin Klingner: Amsterdam

Noëlle Kröger: Schwule Mädchen

Josephine Mark: Echo

Kati Rickenbach: Jein

Büke Schwarz: An Tagen

Jens Cornils: Emanuela

Die Comic-Sammlung "Schwule Mädchen Sondereinheit" ist im Ventil-Verlag Mainz erschienen, umfasst zehn Titel auf 128 Seiten und kostet 25 Euro.

