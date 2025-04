Nina Chuba und Johannes Oerding beim Hafengeburtstag 2025 Stand: 30.04.2025 10:40 Uhr Beim Hafengeburtstag macht unter dem Motto "Elbe in Concert" wieder eine gigantische schwimmende Bühne an den Landungsbrücken fest. Nina Chuba, Johannes Oering, Lotto King Karl und weitere Acts sorgen mit ihren Auftritten für tolle Stimmung.

"Neu in diesem Jahr ist, dass wir das Wasserprogramm und die Bühnenshows von "Elbe in Concert" auf einer Großbildleinwand übertragen", kündigte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) an. Beim Hafengeburtstag 2025 wird die Elbe erneut zur Kulisse für eine besondere Konzertreihe: Am 9. und 10. Mai können Besucherinnen und Besucher zwei Abende voller Live-Musik und Show auf der gigantischen schwimmenden Bühne im Hamburger Hafen erleben.

Freitag: Nina Chuba, Lotto King Karl und Hamburger Goldkehlchen

Am Freitagabend, den 9. Mai, beginnt das Programm um 19.45 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Lotto King Karl, Das Bo, Pohlmann und der Chor Hamburger Goldkehlchen. Ergänzt wird das Programm durch Musical-Ausschnitte aus "MJ - Das Michael Jackson Musical". Als musikalischer Höhepunkt des Abends gilt der Auftritt von Nina Chuba. Die Sängerin aus Wedel, die mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" 2023 ihren Durchbruch feierte, präsentiert auf der Elbe zwei exklusive Songs.

Sonnabend: Johannes Oerding und großes Feuerwerk

Am Sonnabend, den 10. Mai, beginnt die musikalisch vielfältige Show um 21 Uhr. Zu den angekündigten Acts gehören David Puentez, Fünf Sterne deluxe, das Hamburg Ballett, die Band Orange Blue sowie Johannes Oerding. Ein weiterer Künstler wird als Überraschungsgast erwartet. Der Abend endet gegen 22.45 Uhr mit dem traditionellen Feuerwerk über der Elbe, das den Hafen in Licht und Farbe tauchen wird.

Hier das komplette Programm und weitere Höhepunkte des Hafengeburtstags 2025.

AUDIO: Podcast "Hamburg Heute": Hafengeburtstag 2025 - das sind die Highlights (10 Min) Podcast "Hamburg Heute": Hafengeburtstag 2025 - das sind die Highlights (10 Min)

