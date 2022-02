Revival des Strickens: Seit dem Lockdown klappern die Nadeln Stand: 22.02.2022 06:00 Uhr Die Pandemie hat viele Menschen zum Stricken, Häkeln und Filzen gebracht. Was macht den Reiz dieser Handarbeiten aus? Ein Besuch bei einem Paar in Hannover, das handgefärbte Garne herstellt.

von Andrea Schwyzer

Die Treppe ist schmal und steil, die Tür oben unscheinbar. Doch wer den Weg ins Hinterhof-Atelier von "Kraken Yarns" in Hannovers Südstadt findet, dem strahlen kräftig leuchtende Garn-Knäuel entgegen: Dunkles Türkis, Neon-Gelb, ein Orange-Rot wie aus dem Inneren eines Vulkans. Jede Farbkombination hat einen eigenen Namen, etwa "Little Chicken", "Lemon Tree" oder "Rusty Patch".

"Teilweise fällt uns zuerst der Name ein und dann wird das Garn dazu gefärbt", erzählt Anke Clemens, die den Laden zusammen mit ihrem Partner André Kistner betreibt. "Das ist unser kreativer Prozess." Und André ergänzt: "Und dabei kommen dann so Sachen raus wie 'Baby Yoda' - ich liebe 'Baby Yoda'!"

Anke und André färben die Garne von Hand. Angefangen haben sie in der eigenen Küche, doch irgendwann war kein Platz mehr, um Kaffee zu kochen. Die Pandemie hat ihr Geschäft richtig nach vorne gebracht, denn während der Kontakt-Beschränkungen haben viele Menschen mit dem Stricken angefangen.

Anke Clemens schwärmt vom Stricken

"Durch das Stricken erschaffst du etwas, was dir persönlich etwas bringt", schwärmt Anke. "Du lernst etwas, musst dich mit Strickmustern auseinandersetzen und stellt auch noch ein Produkt her, zum Beispiel ein Kleidungsstück oder ein Kissen, welches dich auch später noch begleitet."

Es gab Zeiten, da war Stricken eine Notwendigkeit. In einem Gedicht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs textet ein griechischer Soldat:

Nadeln klappern immerzu,

Frauen stricken ohne Ruh.

In der Nacht bei Kerzenflammen,

kämpfen sie mit uns zusammen. zitiert nach: "Die Nadeln des Aufstands" von Katerina Schiná

Stricken als patriotischer Akt - für die Männer an der Front. Oder denken wir an die ersten Suffragetten in Großbritannien. Sie strickten sich Schultertücher in den Farben der Bewegung: Grün, Violett und Weiß.

Stricken und Protest

Das Stricken als politisches Instrument entdeckten auch Aktivistinnen und Aktivisten der 1960er-Jahre. Stricken wurde zum bevorzugten Ausdrucksmittel für den antikapitalistischen Protest. "Die stille Strickerin ist das Symbol für eine Welt, die angesichts der Herrschaft multinationaler Konzerne schweigt", schreibt die Autorin Katerina Schiná in ihrem Buch "Die Nadeln des Aufstands".

Bei Schinás lesen wir auch, dass eine erfahrene Strickerin in einer Minute etwa 60 Bewegungen schafft - ganz ähnlich unserem Herzschlag. Dazu schreibt die Autorin: "Lässiges, unkoordiniertes Stricken gibt es nicht. Sein bestimmendes Merkmal sind die 'Etüden im Rhythmus'."

"Du kommst runter und bist bei dir"

In Einklang mit unserem Herzschlag, schaffen wir uns beim Stricken einen inneren Lebensraum, so Schiná. Die Konzentration und der Rückzug auf sich selbst begünstige auch die Voraussetzung, sich den eigenen Gespenstern zu stellen. Das kann Anke Clemens bestätigen: "Stricken ist sehr gut für die Psyche, denn du kommst runter und bist bei dir. Du befasst dich direkt mit einem Material, was auch haptisch sehr schön ist. Wolle fasst sich einfach superschön an, die Farben sehen auch noch toll aus, und so tust dir selber etwas Gutes."

Die Garne von Anke und André fassen sich tatsächlich gut an, denn den beiden ist das Tierwohl und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien besonders wichtig. Pestizidbäder und verstümmelte Schafe - so etwas gibt es bei "Kraken Yarns" nicht. Also: Ran an die Nadeln!

