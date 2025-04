Stand: 29.04.2025 07:20 Uhr Regisseur Edward Berger und Brad Pitt drehen Drama

Oscar-Preisträger Edward Berger (55) und Hollywood-Star Brad Pitt (61, "Once Upon a Time in Hollywood") planen ein gemeinsames Projekt. Die Produktionsfirma A24 habe laut US-Medien die Rechte für das Drama "The Riders" mit Berger als Regisseur und Pitt als Hauptdarsteller erworben. Es geht um einen Mann, der nach einer längeren Reise mit seiner Familie von Australien nach Irland umziehen möchte. Als der Ehemann seine Frau und Tochter in Irland am Flughafen abholen will, ist das Kind allein. Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach der Frau. | Sendebezug: 29.04.2025 07:20 | NDR 2