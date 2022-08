Public Viewing von Carmen: Festival-Feeling auf dem Blücherplatz Stand: 19.08.2022 23:25 Uhr In Kiel haben Tausende die Premiere von Carmen beim Public Viewing verfolgt. Die Oper wurde an elf Standorte übertragen.

von Anina Pommerenke

"Hallihallo, schön, dass ihr da seid!" Gut gelaunt läuft Anja Petrich mit ihrer knallblauen Schürze über den Blücherplatz in Kiel, vorbei an Campingstühlen und gut gefüllten Tischchen, auf denen Weinflaschen und selbstgemachte Tomate-Mozarella-Sticks stehen, und grüßt die Gäste. Sie ist eine von 30 Ehrenamtlichen, die das Public Viewing auf dem Platz, der sonst wahlweise als Parkplatz oder Marktplatz dient, möglich machen. Dahinter steht der Verein Blücher e.V., der jedes Jahr 34.000 Euro für das Event in die Hand nimmt, unter anderem für die große Leinwand und die Lautsprecher. Das Publikum kostet der Abend nichts.

Ein Hauch Spanien weht über Schleswig-Holstein

"Die Ersten waren schon vormittags um 11 da und haben sich Plätze auf unserer Festgarnitur reserviert. Andere haben ab 16 Uhr ihre Tische und Stühle aufgebaut", berichtet Petrich, die selbst schon seit dem frühen Morgen im Einsatz ist. Gleich der erste Tisch wurde mit einem weißen Deckchen, Kerze und Blume besonders liebevoll dekoriert. Petrich selbst steht an diesem Abend am Getränkeausschank, in einem von mehreren Zelten am Rande des Platzes. Mit den Einnahmen der Gastronomie und zahlreichen Spenden wird der Abend finanziert. Auf dem Programm: die Oper „Carmen“ vom traditionellen Sommertheater am Theater Kiel. Insgesamt wird der Premierenabend direkt vom Rathausplatz der Landeshauptstadt an elf Standorte in Kiel und Schleswig-Holstein übertragen. An vielen Orten in der Stadt ist die Oper noch Straßen weiter zu hören, ein Hauch Spanien, der über Schleswig-Holstein weht. Für viele ist das Public Viewing ein absolutes Highlight im Kultur-Sommerkalender!

Auch für Nicht-Opern-Fans interessant

Auf dem Blücherplatz herrscht eine gesprächige, fröhliche Stimmung, viele grüßen sich, halten kurz an, klönen auf dem Weg zu ihren Plätzen mit Nachbarn und Freunden. Einige haben sonst gar nichts mit Oper am Hut. Eine Frau aus der Nachbarschaft berichtet, dass sie sich die Premieren-Karten nicht hätte leisten können und sonst nie in die Oper gehe. In dieser ungezwungenen Atmosphäre sei das jedoch ein ganz besonderes Erlebnis. Andere sind aus Eckernförde angereist und genießen den Abend gemeinsam mit Freunden. "Das ist immer ein toller Sommerabend", resümiert eine Stammbesucherin.

Passanten verweilen fasziniert von der Atmosphäre

Und trotz zunächst eher schlechter Wetteraussichten füllt sich der Blücherplatz bis zum Start der Oper um 20 Uhr immer weiter. In vergangenen Jahren haben die Veranstalter um die 5000 Menschen gezählt - und auch an diesem Abend sind es sicherlich einige Tausende. Als um 20:20 Uhr Carmen im rot-blauen Outfit die Bühne auf dem wenige Kilometer entferten Rathausplatz betritt und die Habanera über den Blücherplatz schallt, ist fast der gesamte Platz voll. Passanten bleiben mit ihren Hunden stehen, verweilen, fasziniert von der Atmosphäre, Spätankömmlinge haben sich noch mit Decken oder nur einem Pizzakarton auf dem Schoß auf den Boden gesetzt - Festival-Feelig!

Bis 3 Uhr morgens wird der Platz sauber gefegt

Auch Anja Petrich ist sichtlich erleichtert, dass sich die monatelangen Vorbereitungen bezahlt machen, nicht nur, weil sich sogar noch ein paar Sonnenstrahlen anstelle der befürchteten Regenwolken zeigen: "Ich schau auch nicht mehr aufs Regenradar!" Für sie und ihr Team wird es noch ein langer Abend, denn der Blücherplatz muss bis zum nächsten Morgen wieder picobello an die Stadt übergeben werden. Zum traditionellen Abschluss gehört das gemeinsame Fegen bis 3 Uhr morgens im Scheinwerferlicht: "Das lassen wir uns nicht nehmen", lacht Petrich, die gut und gerne einen zwanzig Stunden Tag mit voller Energie und Tatendrang durchpowert! Für diese einmalige Atmosphäre hat es sich allemal gelohnt!

