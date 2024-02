Stand: 14.02.2024 11:37 Uhr Preis der Europäischen Kirchenmusik geht an Karl Jenkins

Der Preis der Europäischen Kirchenmusik 2024 geht an den walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis werde im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd (12. Juli bis 4. August) am 17. Juli verliehen. Jenkins werde für sein kompositorisches Schaffen geehrt, "das Genregrenzen überschreitet und Menschen weltweit erreicht", hieß es in der Begründung. Der Preis der Europäischen Kirchenmusik zeichnet seit 1999 Interpreten und Komponisten für besondere Leistungen im Bereich der geistlichen Musik aus. | Sendebezug: 14.01.2023 07:45 | NDR Kultur