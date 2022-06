Pop- und Jazz-Demo in Hannover: Musiker fordern mehr Geld Stand: 28.06.2022 16:40 Uhr Vor dem niedersächsischen Landtag in Hannover demonstrieren heute Musikerinnen und Musiker. Es geht ihnen darum, dass Rock-, Pop- und Jazzkultur im Land mehr gefördert werden soll.

Dazu aufgerufen hat die LAG Rock. Vera Lüdeck ist Präsidiumsmitglied und Vorsitzende des Ausschusses Jazz, Rock und Pop im Landesmusikrat. Im Interview erläutert sie die aktuelle Situation der Betroffenen.

Frau Lüdeck, wie macht sich das in der Praxis bemerkbar, dass die Rock- und Popszene im Land offenbar zu wenig Geld hat?

Vera Lüdeck: Wir sehen das an allen Ecken und Enden. Wir stellen es im ländlichen Raum fest, wo die meist ehrenamtlich geführten Vereine kurz vor dem Aus stehen, weil es zu wenig Förderung nach Corona gibt und viele ehrenamtliche Akteur*innen keine Lust mehr haben. Sie merken, dass sie so viel Zeit und Energie in ihr Hobby gesteckt haben, doch es konnte jetzt zweieinhalb Jahre lang nichts passieren. Wir merken es bei den Besucherinnen und Besuchern, die den Veranstaltungen fernbleiben, weil auch sie verunsichert sind und nicht wissen, was los ist.

Wir merken es hauptsächlich bei den Musikerinnen und Musikern, die sich fragen, ob sie wirklich dieses Risiko auf sich nehmen und diesen unsicheren Beruf wählen sollen, um später doch wieder arbeitslos zu sein. In der gesamten Szene gibt es gerade so einen Ruck, und es bewegt sich in eine ungute Richtung. Wir merken, dass es in dieser Minute Zeit ist einzuschreiten und Geld in die Hand nehmen, um die Akteure und Akteurinnen zu unterstützen, damit sie ein bisschen Hoffnung haben und in die Zukunft gucken können.

Läuft es denn in anderen Szenen und Genres besser? Wie sieht es zum Beispiel in der Klassik-Welt in Niedersachsen aus?

Lüdeck: Die Klassik ist ganz anders strukturiert. In der Popularmusik und im Jazz gibt es viel mehr freie Musikerinnen und Musiker. In der Klassik gibt es zum Beispiel viele Festanstellungen, in Orchestern oder an Musikschulen. Das ist in der freien Popularmusik- und Jazzszene selten der Fall. Es gibt ja keine Jazz-, Rock- oder Poporchester, die an irgendeinem Theater beschäftigt sind. Diese ganzen Arbeitsplätze fallen weg. Dazu kommt, dass viele Jazz-, Rock- und Popmusiker eine Hybrid-oder eine Patchwork-Karriere haben, sie sind in verschiedenen Bereichen unterwegs. Zum Beispiel geben sie in der Woche Gitarrenunterricht, haben mal einen Studiojob, haben hier mal einen Auftritt oder gehen dort mit ihrer Band touren. Und weil das nicht reicht, sind sie noch in einer Top-Forty-Band und spielen da ab und zu auf einem Sommerfest. Das ist ein sehr fragiles Konstrukt, mit dem die meisten Musikerinnen und Musiker leben, und das ist der große Unterschied zur Klassikszene.

Sie fordern ganz konkret vom Land im nächsten Haushalt 2,6 Millionen Euro. Warum genau diese Summe? Und was soll damit passieren?

Lüdeck: Wir haben uns genau ausgerechnet, was wir brauchen, um zumindest eine Anschubfinanzierung realisieren zu können. Diese Summe gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Zum Beispiel haben wir uns im Bündnis popNDS, das aus Vertreter*innen des Landesmusikrates, der Landesmusikakademie, Musikland, Klubnetz und der LAG Rock besteht, zusammengetan, und da brauchen wir 580.000 Euro, um die Szene adäquat zu unterstützen. Die Jazz-Szene wird auf jeden Fall auch unterstützt werden müssen, denn auch Jazzerinnen und Jazzer stehen zurzeit an einem Scheideweg und wissen nicht, wie es weitergehen soll.

Wir werden mit dem Geld auch die Verbandsstrukturen festigen müssen. Denn es geht darum, das die vielen ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteure im Land nur von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützt werden können. Sie brauchen Know-how, sie brauchen einen Leuchtturm, an dem sie sich orientieren können. Das können nur diese zwei Fachverbände sein, und diese Fachverbände sind schon seit Jahren völlig unterfinanziert.

Das ganze Paket schließt sich auch dadurch zusammen, dass wir ein Stipendium ausbauen wollen, den sogenannten [pop]fonds. Dort möchten wir im Jahr 40 Musikerinnen und Musikern die Chance geben, jeweils 5.000 Euro zu bekommen, um mit diesem Geld völlig druckfrei Musik machen zu können und ihre Kompositionen und ihre Projekte voranzutreiben.

Auf diese Forderung machen Sie heute vor dem Landtag in Niedersachsen lautstark aufmerksam. Ist schon jemand aus der Politik rausgekommen und hat Ihnen vielleicht ein Signal gegeben, dass es Geld geben könnte?

Lüdeck: Ich habe schon mit mehreren Politikern und Politikerinnen aus verschiedenen Parteien gesprochen. Die uns zugewandten Politikerinnen und Politiker, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, zum Beispiel die kulturpolitischen Sprecher, sind alle auf unserer Seite. Die finden das Ganze total wichti, lohnenswert und auch unterstützenswert. Es hapert natürlich immer am Haushalt, der sehr beschränkt ist. Uns muss es heute darum gehen, Abgeordnete, die bisher noch nicht diese Affinität hatten, die vielleicht andere Schwerpunkte haben, zu uns ins Boot zu holen, damit sie dafür stimmen.

Das Interview führte Jan Wiedemann.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 28.06.2022 | 16:30 Uhr

