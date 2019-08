Stand: 14.08.2019 16:00 Uhr

Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass

Die Gesellschaft ist gespalten: Populisten erhalten wachsenden Zuspruch, Hass und Intoleranz nehmen zu und schlagen immer häufiger in Gewalt um - nicht nur in Deutschland. Was tun? Der NDR Info Podcast "Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass" von Bastian Berbner geht dieser Frage nach. Sie finden den Podcast ab heute eine Woche lang exklusiv in der ARD Audiothek.

Viele Menschen reden nicht mehr miteinander, sondern beleidigen einander. Was tun gegen die Spaltung und Entsolidarisierung der Gesellschaft? Studien zeigen, was sich ändern kann, wenn Menschen sich kennenlernen. In sieben Folgen erzählt der Podcast "Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass", wie mächtig dieses Instrument ist.

180-Grad-Wende vom Hass zur Freundschaft

Bastian Berbner, Redakteur bei der Wochenzeitung "Die Zeit", war für den Podcast in der Schweiz, den USA, in Botswana, Dänemark, Irland und Hamburg. Er hat mit norddeutschen Nachbarn, mit Nazis und dänischen Polizisten gesprochen. Auf der ganzen Welt hat er Menschen getroffen, die sich hassten - und die nun befreundet sind, sich gegenseitig unterstützen und eine 180-Grad-Wendung ihrer Einstellung vollzogen haben.

In der ersten Folge geht es um ein Ehepaar aus Hamburg, in dessen Nachbarschaft im Jahr 2014 über 300 Flüchtlinge unter anderem aus Afghanistan und Syrien einquartiert wurden, und um einen Bauern auf der Schwäbischen Alb, neben dessen Bauernhof Flüchtlinge eingezogen sind.

Intensive Recherchereisen als Basis

Die Geschichten und Analysen basieren auf intensiven Recherchereisen. Atmosphärische Beschreibungen wechseln sich ab mit eindrucksvollen Stimmen der Menschen, die Berbner getroffen hat. Als Korrektiv und "Anwältin der Hörerinnen und Hörer" hinterfragt seine Podcast-Partnerin Alexandra Rojkov, Reporterin beim "Spiegel", kritisch immer wieder Thesen, Fakten und Meinung.

"Die Zeit"-Redakteur Berbner wurde bereits mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Deutschen Reporterpreis und dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet. Rojkov erhielt den CNN Journalist Award.

Ab 15. August alle 14 Tage donnerstags

Der Podcast "Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass" wird ab 15. August alle 14 Tage donnerstags in der ARD-Audiothek veröffentlicht und ist dort jeweils eine Woche lang exklusiv verfügbar. Danach ist das Audio auf weiteren gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

