"Party at the Palace": Die Queen trinkt Tee mit Paddington Stand: 05.06.2022 14:35 Uhr Zahlreiche Pop-Größen und zehntausende Zuschauer haben bei einem Konzert vor dem Buckingham Palast in London das 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. gefeiert. Zur Eröffnung wurde ein kurzer Film gezeigt, in dem die Queen einen besonderen Gast zum Tee empfängt.

von Gabi Biesinger

Heute gehen in London die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen mit einer Art Straßenkarneval rund um den Buckingham Palast zu Ende. Als vorläufiger Höhepunkt der viertägigen Feiern wird vielen aber das Konzert unter dem Motto "Party at the Palace" in Erinnerung bleiben, das am Sonnabend Zehntausende vor dem Buckingham Palast und an der Mall verfolgten.

Die Queen, Paddington und das doppelte Orangenmarmeladen-Sandwich

Dass die Queen Sinn für Humor hat, das wusste man spätestens, seit sie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 mit Daniel Craig alias James Bond - vermeintlich - mit dem Fallschirm über dem Stadion absprang. Die Jubiläumsparty am Palast gestern Abend wurde nun mit einem kurzen Film eröffnet, in dem die Queen einen ganz besonderen Gast zum Tee empfängt: Paddington Bear mit Dufflecoat und Hut überbringt ihr seine Glückwünsche zum Thronjubiläum. Mit Paddingtons Hilfe, der wie üblich ein Orangenmarmeladen-Sandwich aus dem Hut zaubert, erfahren wir auch, dass die Queen ein ebensolches immer in ihrer schwarzen Handtasche immer dabei hat - für Notfälle.

Die Queen und Paddington begleiteten dann auch, indem sie ihre Löffel an die Tassen tippten, den Eröffnungssong: "We Will Rock You" von der Band Queen. Hatte Gitarrist Brian May beim Goldenen Thronjubiläum vor 20 Jahren noch auf dem Dach des Buckingham Palastes gespielt, so stand er nun zu Füßen von Queen Victoria, die in Stein gemeißelt, auf dem Denkmal in der Mitte des Platzes vor dem Buckingham Palast, thront.

Konzert mit Duran Duran, Rod Stewart und Alicia Keys

Neben den musikalischen Auftritten von Duran Duran bis Rod Stewart und von Alicia Keys bis Diana Ross hatten Stars von Paul McCartney bis Daniel Craig, von Judy Dench bis David Beckham kurze Videobotschaften für die Queen aufgezeichnet. Elton John, der gerade auf Tournee ist, schickte eine Videoaufzeichnung aus dem Roten Salon in Windsor Castle.

Später malten Dronen eine Lichtshow in den Himmel. Zu sehen waren Corgies und Rennpferde, Teekannen und Handtaschen - alles, was die Queen so mag. Und schließlich wandte sich auch Thronfolger Charles ans Publikum: "Die Queen verfolgt die Feierlichkeiten mit großen Emotionen und bedauert sehr, nicht persönlich mitfeiern zu können." Aber dann jubelten das Publikum laut genug, dass sie es im 20 Meilen entfernten Windsor Castle vermutlich hören konnte.

