Paläontologe über "Jurassic World 3": "Weit von der Realität entfernt" Stand: 09.06.2022 12:38 Uhr "Jurrasic World: Ein neues Zeitalter" startet in dieser Woche in den Kinos. Wie wissenschaftlich korrekt ist der Blockbuster? Ein Gespräch mit dem Paläontologen und Dinosaurier-Experten Oliver Wings.

Herr Wings, haben Sie den neuen Film schon gesehen?

Oliver Wings: Ich habe den ersten Trailer mal gesehen. Aber generell würde ich sagen, dass sich das immer weiter von der Realität entfernt. Denen gehen so langsam die Ideen aus, fürchte ich, und das wiederholt sich alles in den Filmen.

Wie war es denn 1993? Waren Sie da angefixt?

Wings: Definitiv. Das war gerade in der Zeit, als ich bei der Bundeswehr war. Ich bin alleine ins Kino gegangen und da war sonst kaum jemand im Kino. Ich war hin und weg von diesem Film, weil das das erste Mal war, dass Dinosaurier realistisch aussahen. Nicht, dass alles gestimmt hätte mit den Dinosauriern, da waren genug Fehler dabei, aber es war das erste Mal, dass vermittelt wurde, dass das wirkliche Lebewesen gewesen sein könnten. Das war vorher in Dinosaurier-Filmen nie der Fall - das war Stop-Motion-Technik, die da verwendet wurde.

Ich habe das auch in meinem Studium gemerkt: Da gab es einen Run auf das Studienfach Geologie/Paläontologie, was ziemlich außergewöhnlich war. Ich schreibe das auch ein bisschen auf den Film "Jurassic Park" zurück.

Aber das ist ein Phänomen, was sich in den Kinderzimmern hält. Wie kommt das?

Wings: Der ursprüngliche Dinosaurier-Hype ging zu Wildwest-Zeiten los, als zwei berühmte Kollegen in USA, Cope und Marsh, die "Knochenkriege" geführt haben. Die haben miteinander darum gewetteifert, wer mehr ausgräbt und mehr Dinosaurier und andere Urzeittiere beschreibt. Das war das erste Mal, dass die Öffentlichkeit in Kontakt kam mit solch ikonischen Namen wie Brontosaurus oder Triceratops. Das war der Start für den Siegeszug der Dinosaurier. Seitdem fasziniert die Größe der Dinosaurier und dass sie verschwunden sind. Auch wenn man überlegt, wie lange sie gelebt haben: 160 Millionen Jahre haben sie unseren Planeten dominiert - das ist unglaublich lang. Wir als Menschheit sind gerade mal 200.000, vielleicht 300.000 Jahre da, also ein Bruchteil dieser Zeit.

Diese Hollywood-Filme werden mit Experten, mit Wissenschaftlern gedreht, die da sehr genau draufschauen. Tun sie das denn - oder wo finden Sie, dass es überhaupt nicht passt?

Wings: Man darf nicht zu genau hinschauen. Manchmal frage ich mich, warum die Fehler da drin sind, weil es leicht wäre, die zu berichtigen. Zum Beispiel die Raubdinosaurier: Die halten ihre Hände, wie ein Hund, der Männchen macht. Die Handflächen müssten aber eigentlich seitlich gegeneinander zeigen, wie beim Klatschen. Ein anderer Fehler ist, dass die kleinen Velociraptoren ein Federkleid haben. 1993 wussten wir das noch nicht hundertprozentig, aber in den 2000er-Jahren sind neue Funde in China von verwandten Arten gemacht worden, und die zeigen alle Federerhaltung. Das war computertechnisch schwer umzusetzen - mittlerweile wäre es wahrscheinlich das relativ easy. Oder warum macht man diesen Mosasaurier, diesen großen Meeressaurier, so viel größer, als er eigentlich war? Das ist gar nicht nötig. Das ist eher Godzilla-Kategorie und das muss gar nicht sein, weil normal groß ist ja immer noch riesig. Ich würde mir eine realistischere Darstellung wünschen, denn das ist in der ganzen Film-Serie selten der Fall.

Aber haben Sie trotzdem Lust, reinzugehen? Oder sagen Sie: Es wird schon wieder in so eine Richtung gehen?

Wings: Ich gucke mir den sicherlich an, aber ich schmunzle dann meistens immer nur. Es geht garantiert wieder in diese Richtung. Da sind auch wissenschaftliche Fehler dabei, die gar nichts mit den Dinosauriern zu tun haben. Was mich bei den letzten Filmen gestört hat: Da war dieser Vulkanausbruch, und der Held ist dieser Glutwolke entkommen, indem er einfach zur Küste heruntergerannt ist. Das ist einfach unmöglich. Viele Vulkanologen sind bei solchen Vulkanausbrüchen gestorben, weil solche Glutwolken kamen. Da entkommt nichts mehr. Warum muss man das falsch zeigen?

Ist die Grundkonstellation nicht eigentlich schon falsch?

Wings: Ja, klar. Dass wir die DNA klonen und Dinosaurier dadurch wieder erwecken, funktioniert definitiv nicht. Denn durch die Radioaktivität, die uns umgibt, zerfällt DNA. Diese massiven Moleküle werden durch die radioaktive Strahlung zerschlagen und da geht allerspätestens nach 100.000 Jahren nichts mehr mit der Rekonstruktion - mit dem jetzigen Wissensstand.

Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die doch ein bisschen rückgezüchtet werden aus den Vögeln. Denn Vögel sind ja eigentlich kleine Raubdinosaurier, die stammen direkt von den Dinosauriern ab. Da gibt es schon seit mehreren Jahren Bestrebungen in den USA, wo man versucht, Hühnchen zu züchten, die wieder Zähne kriegen. Also das schlummernde Genom der Vögel zu reaktivieren, um so ein paar Dinosauriermerkmale wieder hervortreten zu lassen. Aber dass man so eine ganze Vielzahl an Dinosauriern rekonstruiert, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.

Können Sie uns das Gefühl beschreiben, wenn man einen Dinosaurierknochen entdeckt? Haben Sie es gefühlt?

Wings: Oh ja, viele Male. Meistens ist es relativ unspektakulär, wenn man etwas entdeckt. Wenn wir nach neuen Fundstellen suchen, reisen wir meistens in Wüstengebiete, weil wir da die Pflanzenbedeckung nicht haben. Wir laufen den ganzen Tag mit dem Blick nach unten spazierend durch die Wüste. Meistens sind das hügelige Landschaften, weil das Material muss ja ein bisschen erodieren. Wir laufen am Fuße dieser Hügel entlang. Wenn ein Knochen herauskommt, dann bricht er durch die Verwitterung auseinander und wird den Hang herabgetragen. Unten findet man die kleinen Stückchen, und denen folgt man den Hang so weit hoch, bis die Stückchen aufhören. Dort fängt man dann an zu graben. Und dann wird es spannend, weil in den allermeisten Fällen nicht sehr viel herauskommt, weil der Knochen schon so weit zerstört ist, dass es meistens keinen Sinn mehr macht. Aber manchmal kommt dann der nächste Knochen, und dann noch einer und noch einer. Ich hatte mal das Glück, zusammen mit meinem Team einen großen Dinosaurier in China zu entdecken. Das war eine neue Gattung, und das Tier war insgesamt geschätzte 35 Meter lang. Allein der Oberschenkelknochen war 1,60 Meter. Das sind schon gewaltige Dimensionen, und das ist natürlich toll. Man merkt aber aufgrund der Größe der Dinosaurier, dass man so etwas eigentlich nicht alleine machen kann. Es gibt auch kleine Dinosaurier, gar nicht wenig, aber wenn man große Dinosaurier ausgraben will, ist das immer Teamarbeit. Das ist auch das Tolle, was mir mit Spaß macht: zusammen mit Gleichgesinnten solche Projekte durchzuführen.

Sie haben selber eine Graphic Novel herausgegeben, und es geht auch um Niedersachsen, richtig?

Wings: Genau, es geht auch um das Areal, was heute Niedersachsen genannt wird, aber es geht um die Zeit vor 154 Millionen Jahren, um die obere Jurazeit. Wir rekonstruieren dort ein Ökosystem, was damals wirklich in Deutschland so existiert hat. Wir haben verschiedene Dinosaurier, die dort mitspielen, insbesondere der Europasaurus. Das ist ein sehr kleiner Riesen-Dinosaurier. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber der gehörte zu den Langhalsdinosauriern, zu den Sauropoden, die die größten Landtiere aller Zeiten gestellt haben. Der Europasaurus hat auf einer Insel gelebt, und auf der Insel ist der geschrumpft, weil die Nahrungsressourcen gefehlt haben. Entweder die Tiere sterben dann aus, oder sie passen sich an und verbrauchen weniger Nahrung. Und das geht, indem sie kleiner werden. Dieser Europasaurus erlebt in unserem Buch ein paar Abenteuer, die durchaus realistisch sind. Es sollte immer wissenschaftlich korrekt und plausibel sein, was wir da zeigen.

Also eher die Graphic Novel und dann vielleicht für die absolute Entspannung doch noch den neuen "Jurassic World"?

Wings: Ja, oder andersrum: Zuerst "Jurassic World" und dann wissenschaftlich exakt die Graphic Novel - das kann man auch machen.

Das Interview führte Lenore Lötsch.

Das Interview führte Lenore Lötsch.

