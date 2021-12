New Yorker Philharmoniker kommen 2022 nach Usedom Stand: 01.12.2021 12:00 Uhr Eines der bekanntesten Orchester der Welt kommt im nächsten Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern. Die New Yorker Philharmoniker werden im Mai 2022 drei Konzerte auf der Insel Usedom geben.

von Axel Seitz

Die New Yorker Philharmoniker sind das älteste Orchester der USA. Gegründet 1842, besteht es im kommenden Jahr genau 180 Jahre. Nun kommen die Musikerinnen und Musiker erstmals nach Mecklenburg-Vorpommern - zu einem anderen Jubiläum. Denn das Usedomer Musikfestival feiert 2022 genau 20 Jahre "Peenemünder Konzerte". Und so werden im Kraftwerk Peenemünde die New Yorker Philharmoniker zwischen dem 20. und 22. Mai drei Konzerte unter ihrem Chefdirigenten, dem Niederländer Jaap van Zweden, geben. Zudem erwarten die Konzertbesucher auf Usedom mit der Violinistin Anne-Sophie Mutter, dem Pianisten Jan Lisiecki und dem Bariton Thomas Hampson drei weltbekannte Solisten.

Die Auftritte entstanden in Zusammenarbeit des Usedomer Musikfestivals mit dem Historisch-Technischen Museum Peenemünde und dem Tourismusverband MV.

