Stand: 29.01.2025 17:17 Uhr Neuer Roman von Bestsellerautor Dan Brown erscheint im September

Der neue Roman von Bestsellerautor Dan Brown, "The Secret of Secrets", erscheint am 9. September. Der Thriller begleitet Browns Helden aus Büchern wie dem "Da Vinci Code", den Symbolforscher Robert Langdon, auf einer rasanten Reise durch die Metropolen Prag, New York und London, wie Browns US-Verlag Doubleday mitteilte. Das Werk erscheint zeitgleich auch in der deutschen Übersetzung. Brown nannte "The Secret of Secrets" in einer Mitteilung seinen komplexesten und ambitioniertesten Roman bisher. Diesmal beginnt die Geschichte in Prag. | Sendebezug: 29.02.2025 17:40 | NDR Kultur