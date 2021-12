Kino-Krise in MV: Betreiber kritisieren Kino-Politik Stand: 21.12.2021 16:08 Uhr 25 Lichtspielhäuser mit ständigem Spielbetrieb gibt es in Mecklenburg-Vorpommern - ganze sechs, alle in Westmecklenburg, sind noch geöffnet. Die Kinobetreiber kritisieren die Politik und stellen konkrete Forderungen.

von Axel Seitz

Fast zwei Millionen Menschen haben sich 2019 einen Film im Kino in Mecklenburg-Vorpommern angesehen. Im ersten Corona-Pandemie-Jahr 2020 waren es rund 65 Prozent weniger. Und dieses Jahr sieht die Situation nicht viel besser aus: "Im Moment sind wir glücklich, wenn wir 20 Gäste am Tag haben", sagt Kinobetreiberin Bettina Westermann. "Das ist schon viel bei fünf Veranstaltungen. Dafür haben wir das Kino geheizt, die Projektoren, die Server, das Licht, die Kaffeemaschine an, es steht Personal da, es ist Popcorn gekocht. Es ist relativ viel an Energie, was man dafür bereitstellt, dass, wenn es gut läuft, 20 Leute kommen."

Kinos müssen in vielen Regionen geschlossen bleiben

Bettina Westermann betreibt gemeinsam mit ihrem Mann das mehrfach ausgezeichnete Kino Luna in Ludwigslust. Noch hat ihr Haus geöffnet, ebenso die Kinos in Wismar, Boizenburg, Parchim und Schwerin. In den anderen Regionen des Landes dürfen - wegen der Corona-Verordnung - keine Filme mehr gezeigt werden. Und so ist auch das Fabrik Kino in Neustrelitz geschlossen. Betreiber Horst Conradt hat, wie seine Kollegen im Land, ganz klare Forderungen: "Ich möchte in erster Linie, dass der Stellenwert der Kinos als kulturelle Orte und Orte der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über Themen, die interessant sind, auf jeden Fall nicht schlechter gestellt werden als andere Einrichtungen, wo Menschen sich treffen, beispielsweise Gaststätten."

Kinobetreiber verlangen Planungssicherheit und Öffnungsperspektiven

Die Kinobetreiber verlangen von der Politik eine Planungssicherheit: "Dass man von einen auf den anderen Tag schließen muss, das darf so nicht noch einmal passieren, weil das langsam auch an die Motivation geht", beklagt Horst Conradt. "Wir planen einen ganzen Monat mit dem ganzen Programm - und wir werfen es am nächsten Tag in die Tonne. So kann es nicht gehen."

Horst Conradt und seine Mitstreiter aus den anderen Städte kritisieren, dass die Politik nicht die wirksamen Hygienekonzepte sieht und die räumlichen Gegebenheiten der Häuser berücksichtigt. Zudem fordern die Kinobetreiber, so wie Bettina Westermann, den Wegfall der Testpflicht für geimpfte Besucher: "Besser wäre 2G - das sehe ich auch so. Im Moment ist es natürlich ein bisschen problematisch darüber zu sprechen, wo wir alle auf die Omikron-Variante warten. Aber bei der Situation in den Kinosälen - mit Abstand, mit Lüftung, mit großen Sälen, alle in eine Richtung blickend und möglichst den Mund haltend - spricht eigentlich nichts gegen 2G."

Während es in den kleineren Städten des Landes manchmal nur ein Testzentrum gibt, was einen Kinobesuch zusätzlich erschwert, hilft aber auch ein größeres Angebot manchmal nicht, dass mehr Zuschauer in die Kinos kommen. Das hat Max Roth vom Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock beobachtet: "Selbst mehr Teststationen haben nicht direkt dazu geführt, dass die Besucher leichter einen Text kriegen konnten. Je höher die Auflagen wurden, desto niedriger waren die Besucherzahlen."

Die 25 Kinobetreiber in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem diejenigen, deren Häuser derzeit geschlossen sind, verlangen jetzt von der Politik im Land klare Öffnungsperspektiven - spätestens zum 6. Januar 2022.

