Stand: 25.03.2023 09:21 Uhr Lyrikerin Annemarie Zornack gestorben

Wie der Wallstein Verlag am Freitag mitgeteilt hat, ist bereits am 10. März die Lyrikerin Annemarie Zornack gestorben. Zornack wurde 1932 in Aschersleben am Harz geboren. Seit 1968 publizierte sie 14 Lyrikbände, außerdem zwei Reisebücher zusammen mit dem Schriftsteller Hans-Jürgen Heise. Die Autorin war Ehrengast der Villa Massimo in Rom und wurde mit dem Friedrich-Hebbel-Preis und dem Kulturpreis der Stadt Kiel ausgezeichnet. Zornack starb zwei Tage vor ihrem 91. Geburtstag.

