Stand: 06.10.2022 12:41 Uhr Kleines Plattdeutsch-Festival im Dreiländereck geplant

Das kleine Platt-Festival "NoordNoordOost" im Dreiländereck Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bietet vom 21. Oktober bis zum 5. November in drei Veranstaltungen plattdeutsche Lieder, Poetry Slam und Geschichten. Spielorte sind Lüneburg, Boizenburg und Lauenburg. Das Festival ist ein Gemeinschaftsprojekt, das der Lüneburgische Landschaftsverband in Niedersachsen, das Zentrum für Niederdeutsch in Holstein und der Heimatverband MV organisieren. Es findet zum zweiten Mal statt. | Sendebezug: | 06.10.2022 08:20 | NDR 1 Welle Nord