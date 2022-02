Keine Schulpflicht: Wie Eltern in der Schweiz unterrichten Stand: 07.02.2022 07:43 Uhr In der Schweiz besteht eine Bildungspflicht, keine Schulpflicht: Eltern können ihre Kinder auch im eigenen Wohnzimmer, am Küchentisch oder in der Natur unterrichten. Ein Familienvater berichtet. Beitrag anhören 5 Min

von Andrea Schwyzer

Seit dem Corona-Lockdown und dem vom Staat verordneten Homeschooling kennen auch Familien in Deutschland die Situation, Kinder zu Hause zu unterrichten. Im Normalfall gilt in Deutschland aber die Schulpflicht, das heißt, Kinder müssen zur Schule gehen. Anders in der Schweiz. Dort besteht eine Bildungspflicht - will heißen: Eltern können ihre Kinder auch zu Hause unterrichten. Zumindest ist das in einigen Kantonen gesetzlich erlaubt. Familienvater Patrick Ziegler erzählt, was es bedeutet, die eigenen vier Kinder daheim zu bilden.

Patrick Ziegler: Homeschooler-Papa

Heute ein bisschen "Plutimikation" oder auch nicht. Warum nicht Kekse backen. Der Küchenboden ist groß genug! Oder in den Garten gehen, Sachen suchen! Bei Pippi Langstrumpf ist die Welt das Klassenzimmer. Trotzdem ist das Waisenmädchen keine typische Homeschoolerin. "Mit dem Lehrplan sollte man sich schon auseinandersetzen. Auf der einen Seite, weil es verpflichtend ist. Und auf der anderen Seite möchten wir ja auch, dass die Kinder irgendwann frei entscheiden können, in welche Richtung es weitergeht", erzählt Patrick Ziegler, Homeschooler-Papa von vier Kids. "Und je nach Ausbildung ist vielleicht das nicht so wichtig, dass alles gemäß Lehrplan war. Aber wenn ein Kind sich vielleicht für eine höhere Ausbildung, ein Studium oder so interessiert, dann hilft es natürlich schon, wenn man es darauf vorbereitet hat", findet er.

Weitere Informationen Schuldbetrieb ade - warum Lehrkräfte kündigen Immer mehr Lehrkräfte verlassen den Schuldienst. Woran ist das System Schule erkrankt? mehr

Wer seine Kinder zu Hause unterrichtet, muss sich also an den Lehrplan des jeweiligen Kantons halten - hat bei der Umsetzung aber alle Freiheiten. Wann und wie lernt mein Kind am einfachsten? Welche Interessen triggern seine Lernfreude? In welche Themen kann es sich vertiefen? Für Patrick Ziegler und seine Frau bedeutet das: "Wenn das Kind Stärken und Schwächen hat, dann ist unser Fokus nicht darauf ausgerichtet, die Schwächen auszubügeln, bis es dann überall mittelmäßig ist, sondern wir wollen mit den Stärken arbeiten und vertrauen darauf, dass wir mit den richtigen Rahmenbedingungen das Kind auch in den Schwächen an einen Punkt bringen, der ihm entspricht."

Ziegler wünscht sich für seine vier Kinder, was sich tendenziell alle Eltern wünschen: Dass sie individuell gefördert werden und selbstmotivert lernen können. Trotzdem warnt der 43-Jährige: Die Entscheidung, die eigenen Kinder zu Hause zu unterrichten, will sehr gut überlegt sein: "Das Wichtigste ist, das ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Eltern oder den unterrichtenden Personen und den Kindern besteht. Ich sage jetzt mal: ein großes Maß an Vertrauen. Wenn es schwierig ist in der Familie, ist es auch schwierig zu lernen." Und natürlich bedeutet Unterricht zu Hause auch eine Rundum-Betreuung: "Man muss wirklich präsent sein. Man muss das Kind lesen. Man muss merken, wo ist es dran und ihm auch die Rahmenbedingungen bieten. Unter dem Strich ist es ein 100 Prozent Pensum, das man dafür braucht - und kein Geld dafür bekommt." Vertrauen und Zeit. Wenn diese Voraussetzungen geklärt sind, kommt aber noch eine andere Hürde hinzu: "Das Schwierigste sind die Themen Rechtfertigung und Kampf gegen Vorurteile", erzählt Ziegler.

Verein "Bildung zu Hause" unterstützt und berät Eltern

Werden Kinder nicht asozial, wenn selbst das Lernen in der Familienblase bleibt? Können die Kinder am Ende mit Konflikten umgehen und dem Ernst des Lebens standhalten? Auch um solchen Fragen standhalten zu können, ist eine Mitgliedschaft im Verein "Bildung zu Hause" sinnvoll. Patrick Ziegler ist dessen Präsident. Der Verein berät, unterstützt bei rechtlichen Fragen und vernetzt die Familien miteinander. Es gibt zum Beispiel einen jährlichen Sporttag und Links zu Unterrichtsmaterialien. Außerdem mischt sich der Verein in die politische Debatte ein. Denn die Akzeptanz in der Bevölkerung ist zwar stark gestiegen, "auf Seiten Behörden geht es dann aber tendenziell in die andere Richtung. Man ist froh, wenn das nicht allzu viele machen und je mehr es machen, desto mehr muss man jetzt Angst haben, dass die Volksschule da irgendwie untergraben wird und desto mehr Gegenwind gibt es."



Auch Eltern von Schulkindern können natürlich für viel Lernfreude sorgen, indem sie zum Beispiel versuchen, den Druck und die Erwartungen etwa an Noten gering zu halten. Im Hinterkopf die Melodie von Pippi.

Weitere Informationen Plattdeutsch an Schulen: Früher verboten, heute gefördert In der Schule nur Hochdeutsch - das war lange die Regel. Mittlerweile lernen Kinder Platt wieder wie eine Fremdsprache. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 07.02.2022 | 07:20 Uhr