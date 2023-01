Jenny Elvers: Ein Leben ohne Alkohol Stand: 04.01.2023 06:00 Uhr Vor zehn Jahren änderte sich das Leben von Schauspielerin Jenny Elvers abrupt. Nach einem Alkohol-Ausfall begibt sie sich in ärztliche Behandlung. Heute hat sie die Alkoholkrankheit überwunden.

"Wenn da auf einmal so ein Berg ist: Pack an! Leg los!", sagt Jenny Elvers. Die Schauspielerin führte ein Leben auf der Überholspur - während Alkohol und Schlaftabletten erst schleichend und dann bei einem Auftritt in der NDR-Sendung DAS! mit einem Knall alles veränderten.

Ein freundliches, sympathisches Lächeln. Zum Interview kommt die 50-jährige in Pullover und Jeans. Ihr Ziel im neuen Jahr: ein neues Musikinstrument lernen. Am liebsten Harfe, weil das so schön zu ihren blonden Locken passe, sagt sie schmunzelnd. Jenny Elvers hat immer gekämpft, sich neu erfunden. Und sie hat es geschafft, sich aus dem Abgrund heraus zu kämpfen, in den sie durch ihre Alkoholsucht geraten war.

Von der Heidekönigin zur Schauspielerin

Die Karriere von Jenny Elvers begann früh. Schon mit 18 Jahren wurde sie zur niedersächsischen Heidekönigin gewählt, schloss danach eine Schauspielausbildung ab. Es folgten Auftritte in Film und Fernsehen. Ab 1996 spielte Elvers in der Fernsehserie "Nicola". Sie moderierte "Big Brother - Das Quiz" und nahm selbst an diversen Reality-TV-Formaten teil. Unter anderem bei "Let´s Dance" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch der Schauspielerin und Mutter eines Sohnes ging es zunehmend schlechter. Schlafprobleme plagten sie, nächtelang lag sie wach. Medikamente sollten helfen - doch sie führten Jenny Elvers in einen Strudel aus Tabletten- und Alkoholabhängigkeit.

"Ich habe angefangen, mir frei verkäufliche Schlaftabletten zu kaufen. Die Dinger kriegt jeder - und die ballern ganz schön. Ich kann nur davor warnen", sagt Elvers rückblickend. In den Nächten, die sie nach langen Drehs allein im Hotel verbrachte, kam die Einsamkeit hinzu - und schließlich auch der Alkohol. Es dauerte nur wenige Wochen, bis sie körperlich abhängig war. Die Krankheit versteckte sie vor Familie und Freunden so gut sie konnte - und ging trotzdem zur Arbeit, lernte Texte und stand vor der Kamera. Bis ein TV-Auftritt mit einem großen Knall alles auf Anfang setzte.

Alles-auf-Anfang-Moment in der NDR Sendung DAS!

Am 17. September 2012 war Jenny Elvers zu Gast in der NDR Sendung DAS!. moderiert von Bettina Tietjen. Auf dem roten Sofa wirkte Elvers verwirrt und konnte auf die Fragen der Moderatorin kaum antworten. Zwei Tage später begab sie sich in stationäre Behandlung zum Alkoholentzug.

"Dieses Aufarbeiten, der Prozess. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Das habe ich gelernt", sagt Jenny Elvers heute. Sie hat die Alkoholkrankheit überwunden. Was ihr in dieser schweren Zeit geholfen hat, wer ihr eine besondere Stütze war und warum sie sich gerade nach der Erkrankung entschied, bei “Promi Big Brother” teilzunehmen, erzählt sie im Gespräch mit Ilka Petersen.

Das ganze Interview mit Jenny Elvers zum Nachhören im neuen Podcast ALLES AUF ANFANG mit Ilka Petersen. Immer donnerstags spricht die NDR Journalistin und Moderatorin mit Frauen, die es gewagt haben, den persönlichen Reset-Knopf zu drücken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt Biografie