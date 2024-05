Stand: 12.05.2024 15:23 Uhr Japanischer Film "Johatsu - Die sich in Luft auflösen" siegt beim DOK.Fest

Der Hauptpreis des Internationalen Dokumentarfilmfests in München geht nach Japan. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung holten Andreas Hartmann und Arata Mori mit dem Film "Johatsu - Die sich in Luft auflösen". Er erzählt von Menschen, die mit Hilfe sogenannter Nacht-Flucht-Unternehmen spurlos verschwinden. In Japan tun das jedes Jahr mehr als tausend Menschen. "Den Filmemachern ist es gelungen, sehr komplexe Geschichten von Einsamkeit, Verzweiflung und Scham miteinander zu verweben – ohne dabei zu urteilen", so die Jury. Das DOK.fest München ist das größte deutsche Dokumentarfestival. | Sendebezug: | 12.05.2024 15:30 | NDR Kultur