Hook-Orgel in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche wird wieder eingeweiht

Mit einem 24-Stunden-Programm wird die restaurierte amerikanische Hook-Orgel in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche wieder eingeweiht. Bei dem "Fest für alle Sinne" vom 30. April bis 1. Mai soll das Publikum die Orgel nicht nur klassisch, sondern auch modern und elektronisch erleben: unter anderem mit John Cage in der Nacht, mit Yoga zum Sonnenaufgang oder beim Programm "Wach mit Bach!" Das hat die evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion in Berlin angekündigt. Die Hook-Orgel wurde ursprünglich für eine Kirche in Boston gebaut, 1990 abgebaut und nach Europa verschifft und fand ab 2001 in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg ihren Platz. Von 2021 an wurde sie umfassend restauriert.