Globaler Koran: Welche Auswirkungen haben Koran-Übersetzungen? Stand: 04.02.2022 11:33 Uhr Jede Übersetzung des Korans steht vor der Frage, was wie in die andere Sprache übertragen wird. Das sind theologische, aber oft auch politische Fragen. Diesem Thema widmet sich das Forschungsprojekt "The Global Qur’an".

von Michael Hollenbach

Übersetzung ist nicht gleich Übersetzung - und schon gar nicht beim Koran. "Was wir fast überall beobachten können, ist, dass es einen gewissen Konflikt gibt zwischen eher traditionellen Gelehrten und den Salafis", sagt die Freiburger Islamwissenschaftlerin Johanna Pink, die das Projekt "Globaler Koran" leitet. "Die Salafis legen großen Wert auf eine sehr wörtliche Übersetzung des Korans, während die traditionellen Gelehrten sich eher auf eine Auslegungstradition stützen. Das sieht man zum Beispiel an der Übersetzung, wo es um die Attribute Gottes geht."

Darf man in der Übersetzung von der Hand, dem Gesicht oder dem Thron Gottes sprechen? "Versteht man das wörtlich, würde man damit Gott menschliche Eigenschaften zusprechen, was der Mainstream der islamischen Theologie absolut verneint. Deshalb findet man sehr häufig die Übersetzung: Gottes Allmacht, Gottes Wissen."

Auch die Salafisten lehnen es ab, Gott zu vermenschlichen. Aber sie bestehen darauf: Wenn es so im Koran stehe, dann dürfe man nicht metaphorisch übertragen.

Wie umstrittene Suren übersetzen?

Moderne Koranübersetzungen wenden sich oft an ein nicht-muslimisches Publikum. Dann stellt sich die Frage, wie man umstrittene Suren übersetzt. Zum Beispiel die Sure 4, Vers 34:

"Die Männer stehen über den Frauen. Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie und schlagt sie." Koran, Sure 4, Vers 34

"Das ist natürlich eine Steilvorlage, wenn man den Koran als frauenfeindlich darstellen möchte. Man merkt schon, dass es vielen Übersetzern bewusst ist", so Pink. Teilweise werde dann in Fußnoten versucht, die Sure theologisch zu erläutern: "Zum Teil versuchen sie es abzuschwächen, zum Beispiel indem sie sagen, es sei nur symbolisches Schlagen gemeint und nur in Ausnahmesituationen. Zum Teil versuchen sie es durch die Übersetzung zu entschärfen, in dem sie zum Beispiel nicht 'schlagen' sagen, sondern 'strafen'."

Weitere Informationen Ermutigt der Koran zur Gewalt gegenüber Frauen? Sind einzelne Stellen im Koran tatsächlich eine Art Freibrief für Gewalt gegenüber Frauen? Ein Kommentar von Katajun Amirpur. mehr

Wenn die theologische Ausrichtung von einem Wort abhängt

Der Europäische Forschungsrat unterstützt das Projekt "Globaler Koran" für fünf Jahre mit zwei Millionen Euro. Sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysieren die Geschichte und Verbreitung der Koranübersetzungen.

Mit dabei in dem internationalen Team ist auch Kamran Ahmad Khan. Er untersucht vor allem die Ausgaben der Ahmadiyya-Gemeinschaft, die zu den Pionieren der Übersetzungen ins Englische und auch Mitte des 20. Jahrhunderts ins Deutsche zählen. Manchmal hängt eine theologische Ausrichtung von einem Wort ab. "Eine Übersetzung, die sehr kontrovers diskutiert wird, bezieht sich auf Jesus Christus, der im Islam auch eine große Rolle spielt als Prophet Gottes", erzählt Khan. "Da gibt es eine Koranstelle, wo das Wort 'rafa’a' steht - das kann so viel bedeuten wie 'jemanden erheben'. Der Großteil der Muslime übersetzt das auch so, dass Gott Jesus zu sich gerufen hat mit dem physischen Körper, während Ahmadis 'rafa‘a' nicht mit 'zu sich nehmen' übersetzen, sondern mit 'Ehre verleihen'."

Das arabische Wort "rafa’a" kann beides bedeuten, aber daraus lässt sich ganz Unterschiedliches folgern, sagt Khan: "Ahmadis glauben nicht daran, dass Jesus mit dem physischen Körper zu Gott erhoben wurde, während das die meisten Muslime tun."

Weitere Informationen Jesus und Maria im Islam und im Christentum Christentum und Islam sind sich näher, als man denkt. Bibel und Koran erzählen teilweise sogar dieselben Geschichten. mehr

Der Koran als Basis für eine neue Sprache

Koranübersetzungen werden gerne politisch instrumentalisiert. Zum Beispiel in Indonesien - mit fast 200 Millionen Gläubigen der Staat mit den meisten Musliminnen und Muslimen. "Dort wird der Markt der Koranübersetzungen von einer staatlichen Übersetzung des Religionsministeriums dominiert", erläutert Johanna Pink. "Man kann sehen, dass die bestimmte Interessen des Regimes wiederspiegelt; im Mittelpunkt steht da vor allem der Versuch, eine autoritative Übersetzung in dieser Sprache bereitzustellen, was immer auch eine sprachpolitische Funktion hat."

Ähnlich wie Martin Luthers Bibelübersetzung vor 500 Jahre einen entscheidenden Grundstock für eine einheitliche deutsche Sprache gelegt hat, so lieferte der Koran in dem südostasiatischen Inselstaat die Basis für die neue Sprache Bahasa Indonesia, eine Amtssprache, die das Land der 17.000 Inseln einigen soll.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Freitagsforum | 04.02.2021 | 15:20 Uhr