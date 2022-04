Stand: 21.04.2022 08:44 Uhr Filmemacherin Ute Adamczewski erhält Peter-Weiss-Preis

Die Filmemacherin Ute Adamczewski wird am kommenden Sonntag mit dem Peter-Weiss-Preis 2021 der Stadt Bochum ausgezeichnet. Auf einem Festakt im Schauspielhaus erhält die Filmemacherin die mit 15.000 Euro dotierte Ehrung, teilte die Stadt mit. Besonders mit ihrem Dokumentarfilm "Zustand und Gelände" (2016-2019) erinnere Adamczewski an "Formen der Entmenschlichung, von denen auch demokratische Gesellschaften jederzeit bedroht sind", erklärte die Jury. In dem Film geht es um Gebäude, in denen ab 1933 politische Gefangene eingesperrt wurden. Die Jury würdigte auch Adamczewskis Gesamtwerk, in dem sie sich mit Architektur und Städtebau als Spiegel von Gesellschaft auseinandersetzt.