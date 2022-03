Wie Jugendliche den Krieg in der Ukraine wahrnehmen Stand: 10.03.2022 08:36 Uhr Bei Kindern und Jugendlichen sind die Social Media Kanäle wie Instagram oder TikTok sehr populär. Im Falle der Kriegsbilder aus der Ukraine bleibt deren Nutzung allerdings nicht ohne Risiken.

von Janek Wiechers

Bei Kindern und Jugendlichen auch in Norddeutschland ist die Ukraine momentan das Thema. Über ihre Handys sehen sie über Social Media-Kanäle neben harmlosen Tanzvideos oder Schminktipps von Influencerinnen nun auch massenhaft Bilder und Videos aus dem Krieg.

Es sind oft nur wenige Sekunden lange Clips. Wie dieses: zu sehen ist ein Mädchen vor einem zerbombten Mietshaus, anscheinend irgendwo in der Ukraine. Sie schaut traurig in die Handykamera, dazu läuft ein Popsong. Eine typische Teenager-Pose, die aber wegen des Kontextes verstörend wirkt. Und es sind Clips wie diese: Soldaten - ihren Hoheitsabzeichen nach zu urteilen Ukrainer - durchwühlen einen Berg Schutt und Metall. Sie präsentieren offenbar - so genau lässt sich das gar nicht erkennen - das was von einem mutmaßlich russischen Militärfahrzeug übriggeblieben ist.

Fake-Videos und Desinformation: Echtheit der Videos ist schwer zu erkennen

Kira Thiel ist Wissenschaftlerin am Hans Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Sie sieht vor allem die vielen journalistisch nicht aufbereiteten Inhalte als ein Problem: "Neben geprüften Inhalten gibt es viele mehr oder weniger kontextlose Schnipsel, die Kriegsszenen zeigen. Die können von Menschen aus der Ukraine stammen, die die Situation ein bisschen zu dokumentieren versuchen. Es gibt aber auch Inhalte, wo man den Absender gar nicht so richtig ausmachen kann. Da gibt es viel Desinformation. Und da stehen Jugendliche natürlich vor der Herausforderung, die auch als solche zu erkennen."

Teenager und Kinder haben es derzeit mit einer wahren Flut solcher und ähnlicher Videoclips zu tun. Die Echtheit ungeprüfter Videos ist schwer zu erkennen. Viele informieren sich aber auch über offizielle Nachrichten-Kanäle - etwa über den TikTok-Kanal der Tagesschau.

Inhalte können psychisch belastend sein

Die Frage, was echt oder unecht ist, ist das eine. Das, was Social Media-Inhalte emotional auslösen können, das andere. Wie gefährlich ist das, was Kinder- und Jugendliche da zu sehen bekommen für deren seelische Gesundheit? Pauschal lässt sich das nicht beantworten, meint Kira Thiel: "Es kommt mit Sicherheit darauf an, wie alt das Kind ist und über welches Vor- und Hintergrundwissen es über die aktuelle Situation verfügt. Grundsätzlich ist es schon so, dass diese kontextlosen, ungefilterten Videoschnipsel Fassungslosigkeit auslösen können, Gefühle von Angst und Ohnmacht und generell einfach ein relativ hohes Belastungspotential haben."

Richtigen Umgang beibringen statt Verbote

Junge Leute von den teilweise beängstigenden Inhalten fernzuhalten, dürfte kaum möglich sein - wo heutzutage doch fast alle Smartphones besitzen. Wichtig ist es deshalb den richtigen Umgang beigebracht zu bekommen, betont Forscherin Thiel. Eltern und Schulpersonal für das Thema zu sensibilisieren. Zuallererst sollten Erwachsene viel mit ihren Kindern sprechen: "Einfach mal nachzufragen. Also, welche TikToks, welche Tweets, welche Instagram-Stories haben die Jugendlichen gesehen. Was sind ihre Gefühle und Gedanken dazu. Vielleicht kann man sich dann auch mal solche Inhalte zeigen lassen. Um selbst mal einen Eindruck davon zu bekommen, was da eigentlich auf den Plattformen gerade so los ist. Viele Eltern und Lehrkräfte haben ja auch überhaupt keine Erfahrung, welche Inhalte da so kursieren."

Auch wenn es nicht einfach ist, zu erkennen, was möglicherweise Propaganda ist, und was nicht. Der Blick dafür, lässt sich laut Kira Thiel durchaus schärfen. Es gibt Indizien: etwa, wenn Profile erst mit Beginn des Krieges angelegt wurden, oder die Urheber der Inhalte eindeutig nicht erkennbar sind. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die darauf deuten, dass etwas nicht stimmen kann. Etwa wenn bei Videos Bild und Tonspur offensichtlich nicht zusammengehören.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 10.03.2022 | 07:40 Uhr