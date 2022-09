Stand: 22.09.2022 20:33 Uhr Ethnopharmakologe und Autor Christian Rätsch ist tot

Der Ethnopharmakologe und Autor Christian Rätsch ist am 17. September im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben, das teilte der AT Verlag mit. Der Hamburger Autor erlag laut AT Verlag einem unentdeckten Magengeschwür, das während einer Lesereise im Allgäu aufbrach. Rätsch beschäftigte sich jahrelang mit schamanischen Kulturen in aller Welt. Anfang der 1980er-Jahre lebte er drei Jahre bei den Lakandonen in Mexiko und lernte dabei ihre Sprache und ihre Rituale. Er erforschte den rituellen Gebrauch psychoaktiver Pflanzen und Pilze im Schamanismus. Öffentlich bekannt wurde er durch seine Tätigkeit als Autor und zahlreiche Auftritte in Fernsehsendungen.