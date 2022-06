"Dunnerlüchting" ist schönstes Plattdeutsches Wort 2022 Stand: 19.06.2022 11:20 Uhr Die drei "Plattdeutschen Worte des Jahres" 2022 stehen fest und sind alle in Mecklenburg-Vorpommern eingereicht worden. Die Einreichungen kamen aus acht Bundesländern.

"Dunnerlüchting" ist das "schönste plattdütsche Wurt". Das Wort ist ein Ausdruck des Erstaunens, das sich aus Blitz und Donner, in der Bedeutung von Verwunderung und Freude, zusammensetzt, wie der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern mitteilt.

Mehr Einreichungen für Wettbewerb als je zuvor

In der Kategorie "aktueller Ausdruck" gewann "Tippschnack", das für Chatten steht. Die Kategorie "liebste Redensart oder das liebste Sprichwort" entschied mit großem Abstand "Een vergnöögt Hart is better as'n Büdel vull Geld." Eingereicht von einer 14-Jährigen Schülerin aus Demmin.

In diesem Jahr hätten sich mehr Menschen als je zuvor am Wettbewerb beteiligt, sagte Karola Stark, Leiterin der Geschäftsstelle des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern. "Uns haben Einsendungen aus allen acht Bundesländern erreicht, in denen Plattdeutsch gesprochen wird, aber auch aus Berlin und sogar aus Thüringen", so Stark.

Wettbewerb von Fritz-Reuter-Literaturmuseum und Heimatverband MV

Den Wettbewerb um das schönste plattdeutsche Wort gibt es seit 1995. Inzwischen verbergen sich dahinter drei Kategorien und der Wettbewerb wird gemeinsam vom Fritz-Reuter-Literaturmuseum und dem Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt.

