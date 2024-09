Stand: 26.09.2024 17:52 Uhr Dresdner Frauenkirche verlängert Vertrag mit Daniel Hope bis 2031

Der Geiger Daniel Hope bleibt bis 2031 Artistic Director der Dresdner Frauenkirche. Sein laufender Vertrag sei vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert worden, sagte die Geschäftsführerin der Frauenkirchen-Stiftung, Maria Noth, in Dresden. Mit seiner "außergewöhnlichen Kreativität, seinem feinen Gespür für den Klangraum Frauenkirche und seiner Weltoffenheit" habe Hope die Musikprogramme an der berühmten Dresdner Kirche nachhaltig geprägt. Der in Südafrika geborene irisch-deutsche Geiger ist seit 2019 an der Frauenkirche als künstlerischer Direktor tätig. | Sendebezug: 26.09.2024 17:30 | NDR Kultur