Stand: 20.07.2023 08:00 Uhr Domenico Müllensiefen bekommt den Uwe-Johnson-Förderpreis

Schriftsteller Domenico Müllensiefen bekommt den mit 5.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Förderpreis, das teilte die Jury heute mit. Er wird seit 2005 im Wechsel mit dem Uwe-Johnson-Preis verliehen. Die Jury begründete ihre Auswahl so: "Mit Domenico Müllensiefens 'Aus unseren Feuern' liegt ein Debütroman vor, der Staunen macht. Der Autor schreibt, als würde er lange schon nichts anderes tun: So souverän ist sein Erzählen, so dicht folgt er seinen Figuren, so präzise sind seine Schilderungen." Domenico Müllensiefen erhält den Preis im Rahmen der Uwe-Johnson-Tage Ende September in Neubrandenburg. | Sendebezug: | 20.07.2023 08:20 | NDR Kultur