Stand: 14.09.2023 11:38 Uhr Dokumentarfilm kritisiert Nutzungspläne von Hitlers Geburtshaus

In das Geburtshaus von Adolf Hitler im österreichischen Braunau soll eine Polizeistation einziehen. Der Dokumentarfilm "Wer hat Angst vor Braunau?" von Günter Schwaiger kritisiert diese Pläne, denn das entspräche Hitlers Vorstellungen: In einem Zeitungsdokument aus dem Jahr 1939, das der Historiker Florian Kotanko gefunden hat, steht, dass Hitler sich eine "administrative Nutzung" des Gebäudes gewünscht habe. 2017 ging das Haus in den Besitz der Republik Österreich, der Umbau stockt seit Jahren. Eine Neugestaltung soll verhindern, dass das Gebäude eine Pilgerstätte für Neonazis wird. | Sendebezug: | 14.09.2023 11:30 | NDR Kultur