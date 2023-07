Stand: 08.07.2023 13:42 Uhr Deutscher Synchronpreis 2023 verliehen

Dagmar Dempe und Joachim Kerzel, die deutschen Synchronstimmen von Meryl Streep und Anthony Hopkins, wurden am Freitag mit dem Ehrenpreis des Deutschen Synchronpreises 2023 für besondere Leistungen geehrt. Der Deutsche Synchronpreis zeichnet Filmschaffende und -produktionen aus, die durch ihre Synchronarbeit wesentlich zum Erfolg internationaler Filme in deutschen Kinos und im Fernsehen beigetragen haben. Zu den Gewinnerproduktionen zählen in diesem Jahr unter anderem "Der Gesang der Flusskrebse" als Bestes Drama und "The Marvelous Mrs. Maisel" als Beste Comedyserie. | Sendebezug: | 08.07.2023 13:30 | NDR Kultur