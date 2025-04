Stand: 05.04.2025 08:12 Uhr Deutscher Sprachpreis für Matthias Brandt

Der Schauspieler Matthias Brandt erhält den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Sprachpreis 2025 der Henning-Kaufmann-Stiftung. Die Auszeichnung honoriere Brandts "kreativen und kunstvollen Umgang mit der gesprochenen Sprache", hieß es in der Begründung. Der 63 Jahre alte Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) arbeitet nicht nur als Schauspieler ("King of Stonks", "Roter Himmel") - er ist auch als Hörbuchsprecher und Autor tätig. Derzeit ist er mit Bjarne Mädel und Fritzi Haberland auf Lesetour, u.a. am 14. Juni im Metropol-Theater in Bremen. | Sendebezug: 04.04.2025 12:40 | NDR Kultur