Stand: 24.10.2024 08:42 Uhr Deutscher Musikpreis Polyton in Berlin vergeben

Nach der Abschaffung des Echo Musikpreises 2018 ist nun zum zweiten Mal nach 2023 der Polyton vergeben worden. Er wurde von der Akademie für Populäre Musik in acht Kategorien verliehen. Preisträger sind unter anderem: Sänger Herbert Grönemeyer und Rapper Soho Bani für ihren Song "Zeit, dass sich was dreht" in der Kategorie "Text", Schlagerstar Helene Fischer und Rapperin Shirin David für die Neuauflage des Hits "Atemlos durch die Nacht" in der Kategorie "Wildcard" und Sängerin Paula Hartmann bekam einen Polyton in der Kategorie "Produktion" für ihr Album "Kleine Feuer". | Sendebezug: 24.10.2024 08:40 | NDR 2