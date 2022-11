Sonnenuntergänge: Musikalisch dramatisch, literarisch distanziert Stand: 28.11.2022 06:00 Uhr Sonnenuntergang - wer dieses Stichwort auf Instagram eingibt, bekommt sieben Millionen Beiträge angezeigt, das Schlagwort "sunset" ergibt sogar 311 Millionen Bilder. Und welche Spuren hinterlässt das Phänomen in der Kulturwelt?

von Lena Bodewein

Auch Heinrich Heine hat den Sonnenuntergang in seiner Pracht beobachtet und ironisch im Gedicht eingefangen:

Das Fräulein stand am Meere

Und seufzte bang und lang

Es rührte sie so sehre

Der Sonnenuntergang

Ein Naturereignis, das immer wiederkehrt, aber doch endgültig scheinen kann - diese Bedeutung und potenzielle Symbolik haben unzählige Dichter und Maler, Filmemacher oder Komponisten verarbeitet, darunter auch Richard Strauss.

Hauptmanns "Vor Sonnenuntergang": Liebe am Lebensende

Der Komponist kostet, anders als der ironisch-distanzierte Dichter Heinrich Heine, den Sonnenuntergang in aller Dramatik aus; mit großem Orchester und sinfonischer Fülle leitet er auf das Ende der Bergbesteigung in der "Alpensinfonie" hin. Es soll aber nicht nur der Abschluss der Wanderung gemeint sein, sondern auch der des Lebenslaufes.

So ist es auch bei Gerhart Hauptmann: Sein Drama "Vor Sonnenuntergang" dreht sich um das bevorstehende Lebensende von Kommerzienrat Clausen. Der möchte eigentlich nur mit der jungen Inken Peters quasi in den Sonnenuntergang reiten. Seine gierigen Erben wollen das aber unbedingt verhindern. Das Buch wurde mehrfach verfilmt, im Jahr 2000 etwa mit Harald Juhnke.

Als Spezialisten für Sonnenauf- und -untergänge haben sich die Liebenden aus Richard Linklaters Filmtrilogie erwiesen: Julie Delpy und Ethan Hawke. Es geht um zwei Fremde in Wien, die dort eine Nacht miteinander verbrachten, die vor Sonnenaufgang zuende war. Das war der Indie-Erfolg „Before Sunrise“. Jetzt sehen sie sich wieder:

Ich kann nicht fassen, dass du hier bist! – Ich wohne in Paris – Ich will schon so lange mit dir reden! – Ich auch mit dir! Wieviel Zeit haben wir? Zwanzig Minuten und 30 Sekunden? – Ein bisschen länger schon.

Sie haben, genau, bis Sonnenuntergang Zeit, um herauszufinden, ob sie zueinander gehören. Es ist immer wieder das Ultimatum, das der Tag zu stellen scheint: Sonnenuntergang. Kein Wunder, dass jede und jeder Normalsterbliche sich immer wieder damit beschäftigt. Natürlich vor allem auch empfindsame Künstlerseelen - ob Baudelaire oder Brentano, Respighi oder Smetana.

Die Sonne sinkt, das Abenteuer ist bestanden

Und zu guter Letzt: Was wären Westernhelden und Countrysänger ohne Sonnenuntergang? In denselben nach einem erfolgreich bestandenen Abenteuer zu gehen oder zu reiten, steht zwar oft am Ende eines Filmes, Buches, Comics, nach dem Motto: Schurke tot, oder Liebende endlich zueinander gefunden.

Aber irgendwie ist es immer mit einer Portion Melancholie unterlegt. Denn wir wissen alle, was folgt: die Nacht, und mit ihr das Dunkel. Aber zum Glück gibt es Heinrich Heine, dessen Gedicht Sonnenuntergang so endet:

Mein Fräulein, sein Sie munter,

das ist ein altes Stück;

Hier vorne geht sie unter

Und kehrt von hinten zurück.

Also können wir auch morgen wieder beruhigt in den Sonnenuntergang reiten.

