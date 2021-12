"Das Impf-Dilemma": Arte zeigt drei Dokus im Themenabend Stand: 21.12.2021 15:56 Uhr Obwohl wir schon seit knapp zwei Jahren mit dem Coronavirus leben, grassieren immer noch viele Falschmeldungen dazu und es zeigen sich die politischen Fehler. Arte widmet Corona einen Themenabend mit dem Titel "Das Impf-Dilemma".

Wie mit Falschinformationen ein Millionen-Business gemacht wird

1998 veröffentlicht ein Arzt in einer renommierten Wissenschaftszeitung einen Artikel, in dem er angeblich beweist, dass die Kombi-Impfung Masern-Mumps-Röteln Autismus auslöse. Dieser Mann hat den Stein ins Rollen gebracht, er ist der Urvater der Anti-Impfbewegung. Er begriff als erster, dass man vulnerable Gruppen durch Falschinformationen gezielt erreichen und daraus ein Business machen kann.

Obwohl dem Arzt Andrew Wakefield Betrug und Manipulation nachgewiesen und ihm seine Approbation entzogen wurde, geht Wakefield weiter mit seinen falschen Behauptungen hausieren und baut langsam ein Imperium auf, mit Behandlungszentren und dem Verkauf von Pseudo-Medikamenten wie Chlorbleiche gegen Masern.

Die erste Dokumentation des Themenabends "Impfgegner - Wer profitiert von der Angst" blättert die Mechanismen auf, mit denen Menschen - auch im Corna-Fall - manipuliert werden, und macht klar, dass dahinter nicht Aufklärung, sondern Abkassieren steckt.

Sendetermine "Impfgegner - Wer profitiert von der Angst"

21. Dezember 2021

20.15 Uhr auf arte



"Impfstoff-Diplomatie: Geopolitik in Zeiten der Pandemie"

21. Dezember 2021

21.50 Uhr auf arte



"Viral Dreams. Eine ausgebremste Generation"

21. Dezember 2021

22.45 Uhr auf arte



Ignoranz, Geldgier und Machtbedürfnisse

Politische Versäumnisse und auch Fehlentscheidungen bei der Verteilung des Impfstoffs sind Thema der zweiten Dokumentation "Impfstoff-Diplomatie: Geopolitik in Zeiten der Pandemie". Das Nicht-EU-Mitgliedsland San Marino hatte eigentlich ein Abkommen mit Italien geschlossen. Es sollte rechtzeitig mit Impfstoff beliefert werden, doch eine Lieferung war lange Zeit nicht in Sicht. In seiner Verzweiflung wendet sich San Marino an Russland, das gerade das Vakzin Sputnik entwickelt hatte. Was weder Italien noch der EU schmeckte.

Diese Dokumentation zeigt auch am Beispiel anderer Länder wie Ignoranz, Geldgier und Machtbedürfnisse über den Kampf gegen eine weltweite Pandemie gestellt werden.

Von Corona ausgebremst

Sieben junge Menschen wollen durchstarten - und werden von Corona ausgebremst. Davon erzählt die dritte Dokumentation "Viral Dreams. Eine ausgebremste Generation". Da sie Influencer sind oder einen Blog betreiben, kann anhand ihres selbstgedrehten Materials erzählt werden, wie sie diese Situation gemeistert haben. Man folgt den Sieben gerne, denn sie schauen mit Witz und Kreativität auf die gar nicht so lustige Situation.

