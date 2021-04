Bücher über Freundschaft

Sendung: Land in Sicht. Bücher zum Leben | 17.04.2021 | 06:00 Uhr | von Solloch, Alexander / Kreißler, Lisa

69 Min | Verfügbar bis 17.04.2022

Auf dem Resthof der Schriftstellerin Lisa Kreißler sprechen wir über Shida Bazyars neuen Roman "Drei Kameradinnen“ und weitere neue und alte Romane und Sachbücher zum Thema Freundschaft.



Um diese Bücher geht es in der Folge:



00:06:05 Shida Bazyar: "Drei Kameradinnen" (Kiepenheuer & Witsch) //

00:33:33 Marilyn Yalom, Theresa Donovan Brown: "Freundinnen - Eine Kulturgeschichte" (btb) //

00:43:11 Wolfgang Herrndorf: "Tschick" (Rowohlt) //

00:50:58 A.A. Milne: "Pu der Bär" (Oetinger) //

00:54:22 Erich Maria Remarque "Drei Kameraden" (Kiepenheuer & Witsch) //



Wenn Sie Ideen, Anregungen oder Feedback zum Podcast "Land in Sicht" haben, schicken Sie gerne eine Mail an landinsicht@ndr.de.