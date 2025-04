Stand: 03.04.2025 14:43 Uhr Ausstellung zum Mitmachen stellt Geheimnisse des Bodens vor

Die Welt unter den Füßen nimmt eine Sonderausstellung im Varusschlacht-Museum in Kalkriese unter die Lupe. Kinder können alles über den Boden erfahren, Geheimnisse selbst entdecken, sich ausprobieren und experimentieren, teilte das Museum mit. Auch ein vor wenigen Jahren in Kalkriese gefundener Schienenpanzer eines römischen Legionärs wird wieder zu sehen sein. Die Sonderausstellung unter dem Namen "Bodenschätze - Geschichten aus dem Untergrund" zeige den Boden als Existenzgrundlage, als Lebensraum, als Medizin, aber auch - in der Archäologie - als das "weltweit größte Archiv menschlicher Kulturgeschichte", hieß es. | Sendebezug: 03.04.2025 14:20 | NDR Kultur