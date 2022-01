Auflösung Tag 10: Preetz, die Schusterstadt

Muss das ein schöner Sommer sein in der gesuchten Stadt! "Ja, wunderschön", pflichtet unsere erste Informantin bei. "Das ist meine persönliche Rosenstadt, weil im Sommer blüht hier ganz viel.” Und eine andere Frau ergänzt: “Wir sind eine Kleinstadt, die von viel Wasser umgeben ist."



Der Verweis aufs Wasser ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, der sich an dieser Stelle mitnehmen lässt. Und tatsächlich bildet die Kleinstadt Preetz das Tor zur Holsteinischen Schweiz - die wiederum geprägt ist von zahlreichen Seen. Preetz selbst liegt zwischen den Gewässern Postsee, Kirchensee und Lanker See, und ist damit idealer Startpunkt für Paddeltouren oder Wanderungen am Wasser entlang.

"Bei uns in der Stadt gibt es ein Kloster aus dem 13. Jahrhundert", erzählt eine Einwohnerin ins Mikrofon. Das kann wahrlich nicht jede Stadt von sich behaupten!



Die Entwicklung von Preetz ist eng mit dem Benediktinerinnenkloster verbunden, das 1211 oder 1212 gegründet und später in ein Damenstift umgewandelt wurde. Die gotische Klosterkirche ist das älteste Gebäude des Klosters und reich mit wertvollen Kunstschätzen wie Fresken, Altären und Bildern ausgestattet. In den Sommermonaten werden Führungen durch die denkmalgeschützte Anlage angeboten und Konzerte veranstaltet.

"Bei uns in der Stadt findet man noch einen der letzten Holzschuhmacher hier in der Gegend." Wären die Hinweise ein Netz, zöge sich dieses jetzt langsam zu. Wo gibt es denn in Zeiten bunter Kunststoff-Pantoffeln überhaupt noch Holzschuhmacher in Norddeutschland?



Der Holzschuhmacher aus Preetz heißt jedenfalls Lorenz Hamann. Er lebt seit seiner Geburt in dem Haus, in dem auch die Werkstatt untergebracht ist. Dort fertigt er seit über 70 Jahren und in fünfter Generation die Preetzer Holzschuhe. Auf seiner Webseite liest man den Spruch: "In Preetz, da steht een Kloster, all Nees lang wohnt een Schoster". Laut Hamann gab es zur Zeit der Gründung seiner Schusterei im Jahr 1846 bereits 300 Schuhmacher in der Stadt. Mehr zum Thema erfährt man in einem Museum, das in dem Haus untergebracht ist.

Wir hören: "In meiner Stadt wurde auch eine sehr bekannte Nachrichtenmoderatorin geboren."



Auch diese Stadt hat so einige bekannte Töchter und Söhne. Eine der berühmtesten Preetzerinnen ist sicherlich die Fernsehjournalistin Sabine Christiansen, die hier 1957 geboren wurde. Aufgewachsen ist sie im Nachbarort Schellhorn; ihr Abitur machte sie am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz.



Für ihre Arbeit als Unicef-Botschafterin erhielt Christiansen 2002 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Aber wussten Sie, dass sie auch Ritter der Französischen Ehrenlegion ist? Diese Auszeichnung erhielt Christiansen für ihren Einsatz für die deutsch-französische Freundschaft.