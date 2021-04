#allesdichtmachen: Youtube-Aktion stößt auf Lob und Kritik Stand: 23.04.2021 10:23 Uhr Mit einer Aktion auf Youtube und Instagram unter dem Motto #allesdichtmachen haben Schauspielerinnen und Schauspieler die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kritisiert. Von Kollegen gab es massive Kritik.

In einer groß angelegten Aktion haben mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kritisiert. Am Donnerstagabend veröffentlichten unter anderem Meret Becker, Ulrich Tukur, Volker Bruch und Jan Josef Liefers ironisch zugespitzte Videos auf Youtube und Instagram. Die Videos, die sich über die Maßnahmen der Bundesregierung lustig machen, ernteten Lob und Kritik. Vor allem Schauspielerkollegen distanzierten sich und kritisierten die Videos. Marcus Mittermeier twitterte: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Nora Tschirner nannte die Aktion "unfuckingfassbar". Auf Twitter verbreiteten sich die Hashtags #allenichtganzdicht und #allesschlichtmachen. Der Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl kommentierte die Aktion: "Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben."

Makatsch distanziert sich

Inzwischen haben sich einige Teilnehmer von der Aktion distanziert. So schrieb Schauspielerin Heike Makatsch: "Ich habe durch Kunst und Satire den Weg gewählt, die Veränderung unserer Gesellschaft aufzuzeigen und Raum zu schaffen, für einen kritischen Diskurs. Wenn ich damit rechten Demagogen in die Hände gespielt habe, so bereue ich das zutiefst." Auch habe sie niemals das Leid der Corona-Erkrankten und ihrer Angehörigen schmälern wollen. Dazu postete sie den Hashtag #womöglichgescheitert.

Liefers weist Nähe zu Querdenkern und AfD zurück

Schauspieler Jan Josef Liefers wies eine Nähe zu Querdenkern und zur AfD zurück, nachdem die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar getwittert hatte: "Das ist intelligenter Protest." Liefers konterte mit dem Tweet: "Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern und Ähnliches weise ich glasklar zurück. Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe, als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt."

Positive Reaktionen auf #allesdichtmachen von Maaßen und Schmidt-Chanasit

Neben den kritischen Stimmen gabe es auch ausdrückliche Zustimmung für die Aktion. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, bezeichnete die Aktion als "großartig". Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit twitterte, die Aktion sei ein "Meisterwerk".

Kritik von Schauspielverband und Bühnenverein

Unterdessen kommt auch Kritik vom Deutschen Bühnenverein und vom Schauspielverband. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, sagte, die Aktion "zeigt auch, dass wir uns kümmern müssen und die Widersprüche unserer Zeit aussprechen und diskutieren müssen. Aber bitte konstruktiv und nicht bloß sarkastisch. Das, was sich im Moment falsch anfühlt, ist schließlich bei aller Kritik im Detail im Kern richtig und notwendig", so der SPD-Politiker in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Bei allem Frust könne Zynismus nicht die richtig Haltung sein. Er warb dafür, "jetzt klar und wirklich konsequent gegen die Ausbreitung des Virus handeln, damit eine klare Perspektive für den Neustart der Kultur entsteht. So muss das gehen."

Kommentar von Julia Westlake vom NDR Kulturjournal zu #allesdichtmachen Sind die eigentlich noch ganz dicht? - sorry, aber die Frage stellt sich mir, wenn ich mir "Alles dicht machen" angucke, eine Netz- Kampagne, in der prominente deutsche Schauspieler die Corona Maßnahmen verhöhnen. Statements, die nur so strotzen vor Hohn und Zynismus.



Und das enttäuscht mich, wer da alles dabei ist - erwachsene Menschen mit Kulturhintergrund, die jetzt den Querdenkern und der AfD den allergrößten Gefallen tun! Ja gut, manche distanzieren sich inzwischen wieder, aber man muss sich doch vorher darüber im Klaren sein, was solche Aussagen bewirken - und von wem man sich da vor den Karren spannen lässt! Shoot first, think later ist nicht immer die beste Cowboy-Regel. Erst schießen und dann nachdenken - in diesem Fall hätte ich wirklich was anderes erwartet.



Natürlich geht es der Branche schlecht. Aber die, die sich jetzt hier aus dem Fenster hängen, sind ganz bestimmt nicht die, die irgendwo in prekären Verhältnissen sitzen und nicht weiter wissen. Unsere Promis tun ihren Kolleg:innen mit solchen Aktionen bestimmt keinen Gefallen. Nachdenken hilft!