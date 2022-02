#100WomenDays für mehr weibliche Präsenz bei Wikipedia Stand: 21.02.2022 16:54 Uhr 100 Frauenbiografien in 100 Tagen bei Wikipedia einzustellen, dazu ruft die Online-Enzyklopädie derzeit zum dritten Mal unter dem Hashtag #100WomenDays auf. Das Regionalbüro von Wikipedia in Hannover bietet Einführungsworkshops an - nur für Frauen.

von Agnes Bührig

Hintergrund ist, dass es nicht nur deutlich weniger weibliche Biographien in dem digitalen Lexikon gibt - auch die Schreibenden sind vor allem Männer. Das will das Regionalbüro von Wikipedia in Hannover mit den Einführungsworkshops nur für Frauen ändern.

Veröffentlicht wird bei Wikipedia erst nach Sichtung

Bärbel Miemietz und Onkel Tomm - so sein Pseudonym - zeigen anhand eines Wikipedia-Artikels über eine Wissenschaftlerin, wie sich Fehler ausmerzen lassen. Autorinnen können sich einloggen, den Bearbeiten-Button klicken, eine Korrektur eingeben und speichern. "Veröffentlicht wird sie, wenn sie gesichtet ist", sagt Bärbel Miemietz. Rechtschreibfehler sind ideal als Übung für den Einstieg, sie sind leichter zu bearbeiten als inhaltliche Fehler, die Quellenangaben benötigen.

In Wikipedia kann man nichts schreiben, was man nicht mit einer Quelle wirklich hieb- und stichfest belegt hat", sagt Bärbel Miemietz. "Wenn es um junge Frauen geht, die vielleicht erst 40 sind, aber auch schon tolle Sachen gemacht haben, dann ist über sie noch nicht so viel im Internet zu finden - wenn sie nicht selber dafür sorgen, dass beispielsweise da, wo sie arbeiten und wo es eine Internetseite gibt, auch Informationen über sie vorhanden sind."

Nur 17 Prozent der Biografien beziehen sich auf Frauen

Gerade einmal rund 17 Prozent der Biografien in der deutschsprachigen Wikipedia beziehen sich auf Frauen, so die aktuelle Zählung der Online-Enzyklopädie. Das zu ändern ist Bärbel Miemietz wichtig. Allzu oft wurden Frauen früher nur als Gattin eines Mannes erwähnt, sagt die frühere Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover, da fehlte die Frauenperspektive. Vielleicht auch, weil der überwiegende Teil der Texte von Männern stammt?

"Ich denke, für Wikipedia kommt das Interesse oft über die technische Schiene", sagt Bärbel Miemietz. "Wir haben auch hier in der Gruppe bei Wikipedia Hannover mehrere Männer, die Programmierer sind. Sie sind über das Vergnügen am Computer da reingekommen. Ich weiß nicht, warum das bei Frauen weniger vorhanden ist. Ich habe festgestellt, dass man die Dinge lernen kann. Aber ich glaube, dass das auch ein Teil der Hürde ist."

"Schreiben Sie über Themen, die Sie selbst interessieren"

Bei dem Workshop gibt es auch Tipps, womit man anfangen sollte. "Fangen Sie mit unstrittigen Frauen-Biographien an und schreiben Sie über Themen, die Sie selbst interessieren", raten die Profis. "Wohnen im Alter etwa", sagt eine Teilnehmerin, die unter dem Pseudonym "Forum für Gemeinschaftliches Wohnen" dabei ist. Der stark vom männlichen Blickwinkel geprägten Immobilienbranche würde sie gern die weibliche Sicht hinzufügen. Doch dass dabei die unterschiedlichen Entstehungsstadien eines Textes transparent bleiben, ist für die Pensionärin eine Herausforderung.

"Das ist einfach auch ein neuer Weg, so zu kommunizieren und nicht direkt einen Ansprechpartner zu haben wie damals im Studium", sagt sie. "Da sitzt man zusammen, guckt gemeinsam auf den Zettel mit den Notizen - und dann wird klar, was wird gestrichen und was bleibt. Das ist jetzt nicht so, sondern es gibt diese unterschiedlichen Stadien, die hinter einem Text liegen. Ich kann mir vorstellen, dass das Frauen auch durchaus abhält, die vielleicht gerne frei schreiben."

"Frauen müssen lernen, dass sie sich zeigen müssen"

Ermattet, aber inspiriert durch die vielen Tipps sind die meisten der zehn Teilnehmerinnen nach 90 Minuten Workshop. "Und nicht die Fotos vergessen: zitierbare und lizenzfreie", sagt Bärbel Miemietz, die selbst leidenschaftlich gern fotografiert. Denn nur solche dürfen in einer Wikipedia-Biographie eingefügt werden - und verleihen so den portraitierten Frauen zudem mehr Präsenz. "Das ist mein ganz großes Anliegen", sagt Bärbel Miemietz. "Dass die Frauen einfach lernen, dass sie sich zeigen müssen."

