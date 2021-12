100 Jahre Niederdeutsches Krippenspiel in Lübeck Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr In Lübeck hat man jetzt am Wochenende ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 100 Jahre niederdeutsches Krippenspiel. Die Spielschar des Katharineums zu Lübeck führt es jedes Jahr in der Aegidienkirche auf.

von Daniel Kaiser

Zum Geburtstag sind nun auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums gekommen und noch mal in die Kostüme von Maria, Josef, Hirten und Engeln geschlüpft. Seit 100 Jahren derselbe Text, dieselben Lieder - und seit Jahrzehnten sind es auch dieselben Kostüme, sagt Jürgen Fick. Er ist seit 45 Jahren der Speelbass, also der Spielleiter - ein ehemaliger Deutschlehrer am Katharineum, eine echte Type. "Anfang 1920 bei der ersten Aufführung, die im Stadthallenkino war, da ging es noch um Perücken und große Gewänder und Lichteffekte - hier ist es so eigentlich seit 100 Jahren unverändert. Und das ist im Grunde genommen gerade der Reiz des Stückes: Die Kontinuität. Und das führt beispielsweise dazu, dass nicht nur viele ehemalige Katharineer die Texte kennen, sondern auch schon viele Lübecker, weil das Krippenspiel ein unverzichtbarer Bestandteil der lübschen Adventszeit ist."

Besonderheit im Stück: Die Nebenrollen

Das Krippenspiel ist eine Übersetzung aus dem Hochdeutschen. Maria und Josef gehören natürlich dazu. Das Besondere sind die Nebenrollen, die so auch im Ohnsorg auftauchen könnten: Zum Beispiel der böse Gastwirt, der Maria und Josef abblitzen lässt, weil sie kein Geld haben: Hans Krischan, ein Kröger, ein Gastwirt wie aus dem norddeutschen Bilderbuch. Platt-Puristen werden wahrscheinlich hier und da das Gesicht verziehen, weil sich in die Mischung aus Hamburger und Meckelbörger Platt auch immer wieder ein hochdeutscher Sound eingeschlichen hat, aber man hat ganz bewusst an diesem alten traditionellen Text festgehalten.

Das niederdeutsche Krippenspiel aus Lübeck hat Tradition

Jetzt sind Juraprofessoren, Museumschefinnen, Filmemacherinnen, die früher mal mitgespielt haben wiedergekommen - auch der Unternehmensberater Heiko Weber ist extra aus Düsseldorf angereist. Der schlichte Charme dieses Krippenspiels bezaubert und berührt bis heute - nicht nur in der Aegidienkirche, erzählt Jürgen Fick. "Die Wirkung des Stückes auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wird unmittelbar erfahrbar in einem Altenheim, wenn dort gebrechliche und sieche Menschen teilweise Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, dem Stück zu folgen, aber am Ende, wenn sie dann in Rollstühlen herausgefahren werden und den Spielern verschüchtert einen Händedruck geben und mit glänzenden Augen sagen "Nu is Wiehnacht!“, dann wissen die Spieler tatsächlich, was für einen Wert dieses Krippenspiel hat." Eine wunderbare Lübecker Tradition - seit 100 Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Moin! Die Reportage | 24.12.2021 | 16:04 Uhr