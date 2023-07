Lore Bünger hat als Hamburgerin unzählige Bombennächte miterlebt und überlebt - dank der Luftschutzbunker. Hamburg war mit der "Operation Gomorrha" eines der Hauptziele alliierter Luftangriffe, weite Teile der Stadt wurden durch die Flächenbombardements zerstört. Wer es in den Bunker schaffte, nahm das mit, was ihm am wichtigsten war.