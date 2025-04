Stand: 28.04.2025 16:00 Uhr So erlebte Hamburg das Kriegsende vor 80 Jahren

Ende des Zweiten Weltkriegs: Am 3. Mai 1945 kapituliert Hamburg - die ín Schutt und Asche liegende Stadt wird an die Briten übergeben. Fünf Tage später endet der Krieg in ganz Deutschland.