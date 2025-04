Stand: 17.04.2025 15:30 Uhr Chronik des Kriegsendes im Norden

Am 8. Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell beendet. Der Weg dorthin verläuft in den verschiedenen Regionen Norddeutschlands höchst unterschiedlich. Während Osnabrück kampflos von den Alliierten eingenommen wird, entbrennen in Uelzen erbitterte Häuserkämpfe. Nahezu überall beginnen die Nationalsozialisten beim Vorstoß der Alliierten, Konzentrationslager und Gefängnisse zu räumen und die Häftlinge auf sogenannte Todesmärsche in andere Lager zu schicken, um sie nicht in die Hände der Alliierten fallen zu lassen. Im Harz wird noch bis in den Mai hinein gekämpft. Ein besonders düsteres Kapitel der Geschichte wird im KZ Bergen-Belsen geschrieben.

Die Chronik zeigt in Ausschnitten, welche globalen Bewegungen und Ereignisse die letzten Kriegsmonate in Deutschland und Europa prägten und insbesondere, wie das Kriegsende in Norddeutschland aussah - hinterlegt mit Hintergründen und Zeitzeugen-Berichten aus Text, Audio und Video.

Januar 1945

Im Januar 1945 starten die sowjetischen Truppen eine große Offensive. Sie erobern die letzten noch von den Deutschen besetzten Gebiete im Osten und überschreiten die Reichsgrenze. Ostpreußen ist abgeschnitten. Warschau wird eingenommen. Hunderttausende Menschen beginnen ihre Flucht über die Ostsee. An der Westfront kämpfen die deutschen Truppen um Straßburg. Die Alliierten schließen ihren "Zangengriff" in den Ardennen.

Februar 1945

Im Februar 1945 beginnt die sowjetische Offensive an der Oder, Breslau wird eingeschlossen. Budapest wird eingenommen. An der Westfront nimmt die französische Armee Colmar ein, französische Truppen stehen von Straßburg bis Basel am Rhein.

März 1945

Im März 1945 marschieren Sowjet-Truppen in Pommern ein. Deutsche Truppen starten eine letzte Offensive in Ungarn. Sowjetische Truppen antworten darauf mit einer erfolgreichen Gegenoffensive und marschieren Ende des Monats in Österreich ein. Auch Danzig wird eingenommen. Im Westen überschreiten die Alliierten zunächst den Rhein bei Remagen und nehmen Köln ein. Es folgt der Übertritt des Rheins bei Oppenheim und Wesel und die Einnahme Frankfurts und Mannheims.

Datum Ereignis 01.03.1945 In der Hildesheimer Stadthalle entsteht ein Außenlager des KZ Neuengamme. Nach einem Bombenangriff müssen die Überlebenden ab dem 28. März zu Fuß in das KZ-Außenlager Hannover-Ahlem. 07.03.1945 US-Truppen erobern die Brücke von Remagen und können den Rhein überqueren. 09.03.1945 Beginn der Aktion "Weiße Busse":

Schwedisches Rotes Kreuz befreit Tausende KZ-Häftlinge 12.03.1945 US-Truppen bombardieren Swinemünde 15.03.1945 Letzte Hinrichtung im Strafgefängnis Wolfenbüttel. Mit 516 Hinrichtungen von "Volksschädlingen" zwischen 1937 und 1945 war Wolfenbüttel die zentrale nationalsozialistische Hinrichtungsstätte in Nordwestdeutschland. 19.03.1945 "Nero-Befehl":

Hitler ordnet die Zerstörung aller Industrie- und Versorgungsanlagen im Reichsgebiet an, um den Alliierten möglichst wenig Material und Infrastruktur zu überlassen. 21.03.1945 Die SS räumt das KZ-Außenlager "Dachs IV" in Petershütte bei Osterode, das zum KZ Mittelbau-Dora gehört. 716 Häftlinge werden nach Nordhausen gebracht. 22.03.1945 Britischer und kanadischer Luftangriff auf Hildesheim. 85 Prozent der Fachwerkhäuser und 80 Prozent aller öffentlichen Gebäude werden zerstört. 25.03.1945 Aachens Oberbürgermeister Franz Oppenhoff wird ermordet

April 1945

In der ersten April-Hälfte 1945 kapituliert Königsberg. In der zweiten Monats-Hälfte beginnen sowjetische Truppen den Angriff auf Berlin. Stettin und Brünn und auch Wien werden eingenommen. Im Westen schließen die Alliierten den Ruhrkessel, der schließlich kapituliert. Französische Truppen nehmen Stuttgart und Ulm ein. Die US-Armee besetzt München.

Mai 1945

Anfang Mai 1945 kapitulieren im Osten zunächst Berlin und Breslau, im Westen sämtliche deutschen Truppen in Holland, Dänemark und Nordwest-Deutschland. Am 8. Mai folgt schließlich die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht.

Teile dieser Chronik sind mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten entstanden.

