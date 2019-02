Stand: 15.02.2019 14:49 Uhr

Vegetarischer Brotaufstrich: Was steckt drin? von Susan Penack

Vegetarischen Brotaufstrich gibt es in großer Auswahl in Supermärkten, bei Discountern und in Biomärkten. Viele essen die Gemüseaufstriche als Alternative zu Wurst und Käse. Die Hersteller werben auf den Produkten mit frischem Gemüse und wertvollen Zutaten. Doch in einigen Produkten steckt viel Fett und Zucker. Wer auf Kalorien achtet, sollte sich deshalb die Zutatenliste genau anschauen.

Zutaten in vegetarischem Brotaufstrich

Vegetarischer Brotaufstrich enthält in der Regel deutlich weniger Salz als Wurst und Käse. In einer Stichprobe von Markt lag der Salzgehalt bei 1,2 bis 1,5 Gramm Salz pro 100 Gramm. Das ist deutlich weniger als die 5 bis 6 Gramm Salz in 100 Gramm Wurst oder Käse.

In den meisten Streichcremes verwenden die Hersteller Sonnenblumenöl. Im Vergleich mit anderen pflanzlichen Ölen enthält es deutlich weniger Omega-3-Fettsäuren. Ernährungswissenschaftlerin Alina Kistenmacher aus Lübeck rät zu Brotaufstrichen mit Olivenöl oder Rapsöl.

Die meisten vegetarischen Brotaufstriche mit der Geschmacksrichtung Aubergine enthalten meist nur 12 bis 13 Prozent des namensgebenden Gemüses. Der Anteil an Fett liegt dagegen bei bis zu 37,5 Gramm pro 100 Gramm. Nach Auskunft der Hersteller lässt sich nur durch einen hohen Fettanteil eine angenehme Streichfähigkeit des Aufstrichs erreichen.

Vegetarischer Brotaufstrich: Tipps zum Kauf

Nach Ansicht von Ernährungsexpertin Kistenmacher enthalten Gemüseaufstriche aus dem Biomarkt in der Regel deutlich weniger Fett und mehr Gemüse als vergleichbare konventionelle Produkte aus dem Supermarkt und vom Discounter. Sie empfiehlt Verbrauchern, vor dem Kauf auf die Zutatenliste zu schauen: Die Aufstriche mit wenigen Zutaten kommen ihrer Einschätzung nach eher an die Qualität von selbst gemachten vegetarischen Brotaufstrichen heran.

